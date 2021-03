Il GF Vip è finito da giorni ma i protagonisti continuano a essere nell’occhio del ciclone tra interviste e ospitate nei salotti televisivi. Senza poi contare i social, dove tutti loro hanno visto crescere il numero dei follower a cui ogni giorno, ora più di prima, raccontano il loro quotidiano. Ma in tutto questo non mancano frecciatine e altarini finalmente svelati. Perché in fondo un po’ di strategia qualcuno l’avrà pure usata nella Casa.

Per Stefania Orlando una di questi è stata Rosalinda Cannavò, su cui, seppur tra le righe, ha espresso forti dubbi e perplessità. Ospite in collegamento con Gabriele Parpiglia e 'A Casa di', la terza classificata al reality di Alfonso Signorini non è sembrata tanto convinta della sincerità dell'attrice siciliana.















Prima il cambio di nome (era entrata nella Casa come Adua Del Vesco), poi la finta storia con Massimiliano Morra, la rottura dopo 10 anni di relazione con Giuliano e poi l'amore con Andrea Zenga sbocciato negli ultimi giorni di permanenza al GF Vip: "È una cosa molto complicata. La sincerità? Non lo so", ha commentato Stefania che sembrava tanto amica di Rosalinda.

















E chissà, forse proprio per via di questa intervista Rosalinda Cannavò non ha preso bene il commento di Stefania Orlando alla nuova foto del suo Andrea Zenga. Poi quella risposta dell'attrice è sparita ma troppo tardi: aveva già scatenato l'inferno tra i fan di Instagram. Nel dettaglio, la Orlando ha voluto commentare la foto del concorrente con gli addominali in bella vista e coperto solo da un asciugamano.









per il commento “stupendo” di Stefania sotto l’ultima foto di Andrea Zenga si è scatenato l’inferno con tanto di commento passivo-aggressivo di Rosalinda #gfvip — rhoda (@rhoda21842830) March 11, 2021

Ma Adua?

Passava le giornate con Stefania e la nominava anche quando c’era gente con cui non parlava. Sta passando le giornate con la Brandi 😂 Vuole passare per la santa. Ci facciamo sentire sotto il commento che ha fatto sulla foto di Zenga e sulla foto di CHI? #tvzip #sovip 🐍 pic.twitter.com/ZU9j0SzoPV — sara💋 (@sarettalabella) March 11, 2021

Qualcuno mi spiega ? #orlenga che hanno combinato Zenga e Stefy? — lacricri 🌊🐭 ♈️ 📺 profilo desalvinizzato (@mel_cri) March 11, 2021



“Stupendo”, ha scritto sotto Stefania. E di lì a poco è arrivata la reazione di Rosalinda: “Che sei ‘stupendo’ lo lascio dire pubblicamente agli altri, io te lo dico ogni giorno che sei una ‘persona stupenda’ soprattutto dentro e lo faccio guardandoti negli occhi… A buon intenditore – ha concluso – poche parole”. Messaggio poi cancellato, ma come si vede dai post l’hanno visto tutti…

