È finalmente accaduto. Un cambiamento radicale per il vincitore del GF Vip 5. Stiamo parlando dell’ineguagliabile Tommaso Zorzi, che da poco più i 10 giorni è ritornato alla vita di tutti i giorni e alla sua fittissima attività sui social. Lo abbiamo visto alle prese con alcune sorprese che gli hanno inviato a casa, ma anche con una querela e con l’amore persistente nei confronti di Francesco Oppini.

Infatti del figlio di Alba Parietti, Tommaso Zorzi non riesce proprio a fare a meno. Messaggini e un incontro e il sogno dei loro fan si è potuto avverare. C’è chi, alla soglia del matrimonio di Oppini, spera ancora in un loro flirt che stavolta riesca ad andare un po’ altrove. Ma tant’è. Ad ogni modo Tommaso Zorzi oggi qualche parolaccia l’ha lanciata, scopriamo insieme perché… (Continua dopo le foto)















Tommaso Zorzi non smette di essere tanto attivo su Instagram come sempre, anche se ad attenderlo ci sono già tantissimi impegni lavorativi, tra cui la sua supplenza a L’Isola dei Famosi. Da ringraziare la grande assente Elettra Lamborghini, poiché per covid non può presenziare alle prime puntate. Il seguitissimo 25enne nella giornata di ieri, giovedì dell’11 marzo 2021, si è mostrato con una novità… (Continua dopo le foto)

















La novità di Tommaso Zorzi è sulla sua testa ed è data da un nuovo taglio di capelli. Prima super fiero della sua nuova acconciatura ha detto: “Sembro più tamarro, sembro veramente un burino, però il taglio è figo no? Sono contento del risultato”. Quindi apparentemente un successo. Ma qualcosa a quanto pare non è andata per il verso giusto e Tommy Z ha dovuto ritrattare dopo poche ore. (Continua dopo le ore)









Dopo poche ore da quello che sembrava essere stato un trionfo dell’hairstyling, Tommaso Zorzi ha condiviso un post di sfogo sempre sul proprio profilo Instagram ufficiale, che è stato subito travolto di commenti. Pentitissimo del suo cambio look, nonostante siano passate pochissime ore, Tommy Z ha scritto: “Sono un cog***one“.

