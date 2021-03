Tommaso Zorzi sempre più protagonista, anche e soprattutto dopo il GF Vip. In attesa di vederlo presto in tv è su Instagram che il vincitore di questa quinta edizione del reality di casa Mediaset “si scatena”. Nelle scorse ore, a proposito di tv, lo abbiamo visto sfogarsi dopo aver scoperto di essere stato vittima di uno scherzo tremendo de Le Iene. Era ancora sconvolto da quanto accaduto, anche se non ha potuto rivelare i dettagli.

“Ho perso vent’anni di vita. Non vi dico niente ma mi sento male”, ha spiegato ai suoi follower. Che ora sono tutti elettrizzati. Motivo? Poco fa il loro beniamino ha pubblicato su Instagram una sua foto in bianco e nero nella quale si mostra sotto le lenzuola, a torso nudo. (Continua a leggere dopo la foto)















“Ho lasciato andare, ho perso, ho conosciuto la sconfitta di chi ti supera in corsa senza un motivo valido, ho fatto la pazza, ho vissuto alti e bassi sempre con la stessa ansia. Ma se non fosse stato così, oggi non sarei qui”, la didascalia lasciata sotto al post da Zorzi che, nemmeno a dirlo, ha subito registrato un boom di like e di commenti. (Continua a leggere dopo la foto)

















Un messaggio in particolare ha subito fatto drizzare le antenne dei fan: quello di Mara Venier. “Belle risate ieri sera – ha scritto la conduttrice di Domenica In sotto allo scatto di Tommaso – a presto”. Tanto è bastato per far scatenare i follower del vincitore del GF Vip e infatti sotto a quel commento della ‘Zia’ sono comparsi una serie di messaggi per saperne di più. (Continua a leggere dopo foto e post)









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tommaso Zorzi (@tommasozorzi)



“Zia Mara e Tommaso assieme, un sogno che diventa realtà”, ha scritto una. E altri: “Vi amo”, “Che duo pazzesco voi due insieme”. Non sappiamo in realtà se Mara Venier e Tommaso Zorzi collaboreranno insieme né se si sono già visti. Per ora Tommaso non ha risposto al commento della conduttrice e non sono comparsi ulteriori riferimenti né nei post né nelle stories dei diretti interessati. Non ci resta che aspettare.

“Ma allora con Pierpaolo…”. Elisabetta Gregoraci, quel gesto in pubblico e tutti pensano la stessa cosa