Giorni felici per Belen Rodriguez che tra non molto diventerà mamma bis. Dall’amore della showgirl e di Antonino Spinalbese nascerà la piccola Luna Marie. Un amore folle il loro, segnato però dal dolore. A raccontarlo era stata la stessa Belen. “Ero rimasta incinta per sbaglio. Quando io e Antonino lo abbiamo scoperto eravamo basiti che fosse accaduto. Non ce lo aspettavamo, anche perché era veramente troppo presto, ma poi abbiamo capito che non era così male perché eravamo follemente innamorati”.

E prosegue: "Purtroppo dopo quattro giorni ho perso il bambino. Siamo stati malissimo. Questo ci ha fatto capire però che desideravamo tantissimo un figlio. Fortunatamente, il mese dopo è arrivato". Una confessione toccante che aveva colpito Maurizio Costanzo si è voluto complimentare con Belen per il grande coraggio.















"Non è facile per una donna che ha perso un figlio parlarne in pubblico, né tantomeno in tv. Raccontare l'accaduto significa, per lei, rivivere un dolore terribile e profondo, che non si cancella mai. Per questo il gesto di Belen Rodriguez e Meghan Markle è ammirevole: a costo di riaprire una ferita, hanno svelato quello che è successo a loro per far sentire meno sole le donne che affrontano la stessa perdita".

















Adesso però è tempo di sorridere. Ed è già iniziato il toto-somiglianza è già iniziata. Ad innescarla Antonino Spinalbese, compagno di Belen Rodriguez, che nelle scorse ore ha pubblicato sul suo profilo Instagram una istantanea dell'ecografia della figlia che la modella argentina porta in grembo (la medesima foto è stata condivisa dalla sudamericana tra le sue Stories).









Inutile dire che in una manciata di minuti il post ha fatto incetta di like e commenti, che si sono sprecati a migliaia. “Quello è il nasino di Belen”, “Assomiglia di più al padre…”, etc etc. Tra i primi a salutare con entusiasmo lo scatto c’è stata Cecilia Rodriguez, sorella di ‘Belu’ nonché ‘cognata’ di Antonino (il matrimonio tra l’hair stylist e Belen per ora può attendere. A Verissimo l’argentina ha dichiarato che non le serve un pezzo di carta per amare il suo uomo. Inoltre a frenarla sulla decisione di eventuali future nozze gli aspetti burocratici, memore di come è finita con Stefano De Martino).

