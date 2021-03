“Ha detto sì!”: il bello della tv si sposa. E finalmente svela anche il nome della sua fidanzata

“Ha detto sì!”. La proposta di matrimonio del “bello della tv” è arrivata via social: si sposa. E dire che se di lui sappiamo parecchio, oltre al fatto di vederlo sempre più spesso sul piccolo schermo, di lei, la futura moglie, sappiamo ancora pochissimo. A novembre scorso lui ne aveva mostrato il sorriso, poi qualche mese dopo il volto e ora, finalmente, almeno il nome.

Si chiama Chiara, è biondissima con gli occhi scuri e di certo c’è che non appartiene al mondo dello spettacolo. E anche che presto diventerà la signora Carrara come svela il post pubblicato poco fa da Damiano, che ormai entrato a far parte dell’Olimpo degli chef più amati della tv. Nato a Lucca, ha raggiunto il successo con il trasferimento all’estero: prima a Dublino e poi in America, dove ha lanciato la una pasticceria in California ‘Carrara Pastries’. (Continua a leggere dopo la foto)















Al ritorno in Italia il suo appeal mediatico è stato notato da Real Time, che da anni ormai lo mette al centro dei programmi di cucina più importanti del palinsesto, come “Bake Off – Dolci in forno” con Benedetta Parodi e nella versione “junior” con Flavio Montrucchio e Alessia Mancini e “Cake Star – Pasticcerie in sfida”, sulla base del format di Alessandro Borghese, 4 Ristoranti. (Continua a leggere dopo la foto)

















Anche su Instagram Damiano Carrara è seguitissimo: oltre 1 milione e 200mila follower apprezzano e commentano i suoi lavori e i suoi scatti sul set e nel privato. Scatti in cui da poco, si diceva, “è entrata” anche la bella Chiara, la misteriosa fidanzata di cui solo oggi, con la notizia dei fiori d’arancio, si conosce il nome. Nel post che annuncia le nozze e che è stato subito preso d’assalto dai fan ecco la coppia raggiante insieme al cagnolino di casa e sotto un messaggio carico d’amore che va subito al punto: “Ha detto sì!”, inizia. (Continua a leggere dopo foto e post)









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chef Damiano Carrara (@chefdamianocarrara)



“Sapete che amo condividere con voi tutti i miei traguardi, le creazioni, le scoperte e le gioie che questo lavoro mi regala – continua lo chef toscano – Al contrario sono sempre stato molto riservato sulla mia vita privata, proteggendola e lasciandola fuori dai social o dagli schermi tv. Adesso però ho voglia di far conoscere a voi che siete parte del mio quotidiano e che mi seguite, anche questa parte di me, di farvi conoscere Chiara, questa famiglia che sta nascendo e che è ad un passo da uno dei momenti più belli…in fondo amare ed essere amati è la felicità più grande che la vita ci possa regalare”.

