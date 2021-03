Le anticipazioni circolavano da giorni, ma per il pubblico di Uomini e Donne vedere in tv la scelta ha tutto un altro sapore. Ed è finalmente andata in onda quella, a sorpresa, di Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua. Dopo una serie di alti e bassi, la frequentazione dei due protagonisti che già anni fa avevano provato a conoscersi fuori dallo studio di Maria De Filippi può davvero trasformarsi in una storia d’amore.

La scelta è stata trasmessa in tv martedì pomeriggio. Sembrava quella del trono classico, con tanto di sedie rosse e petali di rosa a cascata dal soffitto. Lieto fine sia, dunque, tra Riccardo e Roberta ma ora la curiosità dei fan è tutta incentrata sul "dopo". Come procedono le cose tra loro? Intanto subito dopo la messa in onda della puntata hanno prontamente condiviso tutti i messaggi di auguri e congratulazioni.















Tra le Storie di Riccardo spuntano i dolci messaggi dell'ex tronista Sophie Codegoni e dell'ex corteggiatore Giorgio Di Bonaventura, mentre tra quelle di Roberta ecco il ringraziamento a Laura Frenna (ex corteggiatrice che lavora nella redazione di UeD, ndr) per il supporto che le ha dato in questi anni. Poi anche un messaggio speciale anche per la sua carissima amica Valentina Autiero, con la quale ha instaurato un bellissimo rapporto proprio all'interno del programma.

















Ed è proprio rispondendo a Valentina che è evidente come la storia tra Roberta e Riccardo sembri continuare. "Amore sarai sempre con noi", ha scritto lei rispondendo alla dedica della Autiero, laddove quel "noi" sembra confermare che dopo la scelta tutto stia andando bene. Ma a proposito di Instagram, ai fan più attenti non è sfuggito un dettaglio che sta generando dubbi e sospetti.











Su Twitter gli utenti hanno fatto subito notare che Riccardo e Roberta non si seguono reciprocamente su Instagram. In effetti, sbirciando tra i rispettivi follower è possibile verificare all’istante questo curioso particolare. Particolare per cui qualcuno ha iniziato a sospettare che tra loro fosse già finita. Ma le Storie condivise da entrambi gli ex protagonisti di UeD sembrerebbero smentire questa voce come abbiamo scritto poco sopra. Non resta che aspettare per saperne di più.

