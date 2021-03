Mara Venier è reduce da una puntata straordinaria di ‘Domenica In’ di domenica scorsa. Dopo la fine del Festival di Sanremo, come succede ormai da tantissimi anni ha ospitato tutti i concorrenti tra cui i Maneskin, vincitori della kermesse musicale. Nonostante abbia dovuto comunque rispettare tutti i protocolli anti-coronavirus la trasmissione è andata in porto senza problemi. La sua felicità si è smorzata però in queste ore, infatti su Instagram ha manifestato tristezza.

Ha voluto deliziare i suoi follower con un video, ma il commento dello stesso è stato tutt'altro che positivo. Ovviamente subito dopo la conduttrice Rai è stata inondata da messaggi di affetti dei suoi fan. Purtroppo non è un periodo semplice e anche la simpaticissima 'zia' sta risentendo di una situazione drammatica. Mara Venier si è quindi voluta sfogare con parole molto significative e sincere. La speranza è che sia stato solamente un momento di debolezza e che possa riprendersi presto.















Mara Venier ha pubblicato sul social network alcune immagini che la riprendono mentre è intenta a danzare con gli altri giornalisti e Cristiano Malgioglio durante la performance musicale del duo Colapesce e Dimartino, che tanto hanno fatto divertire con 'Musica leggerissima'. Un momento dunque di spensieratezza, che però cozza pesantemente con la pandemia da coronavirus e il terribile periodo che dura ormai da dodici mesi. E il suo commento è stato amarissimo.

















Nella didascalia che accompagna il post Mara Venier ha scritto: "Voglia di ballare…chissà quando potremo ritornare alla nostra normalità…sono stanca e stufa, un incubo…voi?". E subito sono giunte le risposte. Sandra Milo ha postato: "A chi lo dici", Fiordaliso: "Indovina? Io non ne posso più". Ma anche tanti fan comuni si sono accodati: "Siamo tutti nello stesso stato d'animo", "Speriamo presto", "Idem Mara, non se ne può più", "Anche io, è un incubo", "Non ne parliamo, un disastro".









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mara Venier (@mara_venier)

Gli ascolti tv del 7 marzo 2021 e i dati auditel hanno visto l’indotto di Sanremo 2021 dare una impennata a Domenica In che ha fatto segnare un nuovo record. La Venier, in diretta dall’Ariston, ha toccato quota 3.534.000 milioni di telespettatori, con il 22,2% di share, mentre nella seconda parte 4.278.000 pari al 24,3% di share. Sfiorati in alcuni blocchi 5,5 milioni e circa il 25%. In comparazione, lo scorso anno, aveva registrato 6.017.000 spettatori.

