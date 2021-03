Entrata nella Casa del GF Vip col suo nome d’arte, Adua Del Vesco, e uscita come Rosalinda Cannavò, l’attrice siciliana è stata una grande protagonista del reality show che si è concluso la scorsa settimana, dopo quasi sei mesi. Rosalinda si è anche fidanzata con Andrea Zenga nella Casa. Sì, fuori c’era Giuliano ad aspettarla, ma come chiarito anche nella puntata di Live Non è la D’Urso dove stata ospite, quella storia è ormai chiusa.

“Mi sembrava corretto, giusto e rispettoso guardarlo negli occhi e dirgli tutto quello che pensavo e chiedergli anche scusa perché sicuramente non è stato carino – ha detto Rosalinda spiegando di aver incontrato Giuliano – Gli ho fatto capire che al di là di tutto gli voglio bene ma sto provando dei sentimenti verso un’altra persona e lui ha capito”.(Continua a leggere dopo la foto)















Ora sta con Andrea Zenga e come tutti gli altri ex gieffini anche Rosalinda Cannavò ha avuto un’impennata di follower. Col GF Vip la sua popolarità è sicuramente cresciuta ma non sempre sono tutte rose e fiori. L’uscita dalla Casa ha rappresentato un drastico cambiamento per Rosalinda, che tra le ultime Storie di Instagram si è sfogata per raccontare cosa le sta succedendo. (Continua a leggere dopo la foto)

















Come riporta Il Giornale, nelle scorse ore la Cannavò ha denunciato di essere stata oggetto di minacce e insulti proprio attraverso i suoi canali social. Un accanimento verso di lei, verso la sua storia con Zenga e nei confronti della sua famiglia che l’ha scioccata al punto da costringerla a essere meno presente sul web. “Finirà mai tutta questa cattiveria nei confronti miei, della mia famiglia e delle persone a cui tengo?”, si sfoga. (Continua a leggere dopo foto e post)









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rosalinda e Andrea✨ (@zengavo_2021)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ❤ (@andrearosyfanpage)



E poi, sempre con video condivisi nelle storie del suo profilo Instagram, sfogandosi: “Sono meno presente perché ho deciso di dedicarmi alla mia vita e ai miei affetti. Non è bello ricevere insulti rivolti a me e alla mia famiglia. Cerco di non pensarci ed è questo il motivo per il quale mi dedico più alla mia famiglia e non ai social”. Anche dopo la finale Rosalinda aveva pubblicato screenshot di messaggi offensivi e di insulti ricevuti su Instagram, invitando bulli e odiatori a “riflettere sul peso delle parole”.

“Ecco com’è da vicino”. Maria De Filippi, il volto di Uomini e Donne: “L’ho vista bene. Secondo me…”