Momento particolare per Rosalinda Cannavò. L’ex concorrente del ‘Grande Fratello Vip’ si starebbe riavvicinando a piccoli passi a Dayane Mello, l’amica della Casa più spiata d’Italia con la quale ci sono poi stati incomprensioni e litigi furiosi. Nelle ultime ore l’attrice siciliana ha voluto scrivere un pensiero visto che è il giorno del compleanno del fratello di Dayane, Lucas, scomparso in un incidente stradale in Brasile. Ma questi suoi gesti nei confronti della brasiliana non sono piaciuti.

O perlomeno non sono stati accettati da tutti, infatti è stata vittima di durissimi attacchi da una persona che sa molte cose nel mondo dello spettacolo e della televisione. Rosalinda è parecchio triste perché è costretta a ricevere insulti quasi quotidianamente. E stavolta la sferzata contro di lei non è stata affatto leggera. L’ex vippona dovrà ancora fare molto probabilmente per convincere i più scettici sulla sua bontà d’animo. Ma andiamo a vedere cosa è successo precisamente stavolta. (Continua dopo la foto)















Durante la sua ultima comparsata in televisione Rosalinda Cannavò aveva riferito a Barbara D’Urso, durante ‘Live – Non è la D’Urso’, che non avrebbe più fatto qualcosa per riavvicinarsi a Dayane. Era troppo delusa dai comportamenti di quest’ultima e quindi si aspettava ora solamente dei passi da parte della sudamericana. Invece non ha rispettato queste sue intenzioni, avendo scritto quel messaggio per il fratello deceduto. E l’influencer Deianira Marzano ci è andata giù pesante. (Continua dopo la foto)

















La decisione di manifestare vicinanza alla Mello ha scatenato dunque una durissima reazione di Deianira, la quale ha commentato: “Questa Rosalinda che ad un certo punto sta postando tutte queste cose per Dayane per me dimostra ancora una volta di non avere un briciolo di carattere e personalità. Adua Del Vesco, tu ci hai rotto, ma un lavoro adesso che sei uscita dal Grande Fratello Vip non te lo vuoi trovare? Ti stai ancora arrampicando sugli specchi?”. E non è finita qui la sua invettiva. (Continua dopo la foto)









Deianira Marzano ha concluso così su Rosalinda Cannavò: “Con Zenga forse non va bene che ti sei sentita al telefono con Dayane Mello e vi siete messe in testa di ricominciare questa manfrina? Ma basta”. Vita non facile quindi per lei da quando è uscita dal ‘GF Vip’. Ed effettivamente erano stati questi i timori espressi dalla siciliana, prima di essere eliminata dal programma Mediaset.

