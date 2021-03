Matilde Brandi è stata una delle protagoniste dell’ultima edizione del ‘Grande Fratello Vip’, vinta da Tommaso Zorzi. Dopo l’esperienza nella Casa più spiata d’Italia ha comunicato a tutti la rottura del suo legame sentimentale col compagno Marco. Ha infatti dichiarato in una recente intervista: “Sono stata male e sono pure dimagrita. Mi sarebbe piaciuto un confronto e conoscere i motivi. Da quel momento in poi è sparito, non lo vedo da tre mesi. Non era uno scherzo e da lì sono entrata in un tunnel”.

E poi: "È sparito non lo vedo da tre mesi, per me è come un piccolo grande lutto ancora da metabolizzare". La showgirl ha il volto sofferente e rigato dalle lacrime, ha subito un duro colpo dal quale non riesce ancora a riprendersi. Infine ribadisce che l'uomo, però, "è uno splendido papà". Nelle scorse ore ha invece fatto preoccupare i suoi follower di Instagram per un episodio accaduto all'interno della sua abitazione. Ha infatti chiesto aiuto ai fan per risolvere un problema.















Matilde Brandi ha infatti raccontato di essere rimasta vittima di un incidente domestico. Ogni lunedì, prima di cominciare la sua diretta su Instagram con gli ex vipponi, si è fatta male. Stava per collegarsi con Denis Dosio e Guenda Goria quando è intervenuta sui social in modo allarmante. Aveva un forte dolore in faccia e un gonfiore, per questa ragione ha chiesto un aiuto. Ha infatti spiegato nei particolari cosa le fosse capitato soltanto qualche minuto prima di quel momento.

















L'ex gieffina ha quini detto: "Mi sono bruciata la faccia con la luce, mi fa malissimo. Cosa posso mettere? Datemi dei consigli". Si è quindi bruciata con una lampada da tavolo che aveva deciso di accendere prima di collegarsi. Ovviamente il dolore è stato immediato e nelle sue parole si è notata una certa preoccupazione. Si è anche messa una patata cruda sul viso, l'aloe e il dentifricio per diminuire il problema. Successivamente ha potuto riprendere regolarmente il collegamento.









Qualche settimana fa a Matilde Brandi è stato chiesto se ha ricevuto qualche proposta lavorativa dopo il Grande Fratello Vip. E Matilde Brandi ha spiegato che c’è stato qualcosa, ma si vuole prendere del tempo per valutare il tutto al meglio: “Sono già arrivate alcune proposte molto interessanti…Sto valutando…Posso solo dire che riguardano sia la Tv che il Teatro…”.

