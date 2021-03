Dayane Mello è tanta, tantissima, roba. Come prima cosa modella, poi anche showgirl ed infine ex vippona del GF Vip. La bella brasiliana ha un fisico da mozzare il fiato e finalmente sta riassaporando la sua libertà per lei così preziosa. Infatti proprio due giorni fa ha postato su Instagram una sua fotografia con sfondo lo splendido Lago di Como, scrivendo come didascalia: “Ritorno alla mia vita: famiglia, sport, natura & libertà”.

La modella brasiliana, dopo 6 mesi trascorsi nella Casa di Cinecittà, ha scelto di ricaricare le batterie al Lario e lo ha mostrato con uno scatto per tutti i suoi follower su Instagram. Anche la sua domenica è stata davvero stupenda: sole, lago e i suoi amati al suo fianco, compresa la sua bellissima Sofia (o Bubi, così come piace chiamarla a Dayane).















Tanti follower di Dayane Mello si sono fiondati sulla sua foto condivisa poche ore fa, facendola saltare in aria dai tantissimi like e commenti. Ma non solo follower anonimi, perché fra i tanti ecco che compare anche un commento in particolare. Questo commento in questione è stato scritto da una donna, molto bella e molto giovane… altro indizio?! Ex coinquilina della Mello…!

























Il commento sotto la foto Instagram di Dayane Mello dice: “Gattona mia mi manchi”, con un cuore rosso al posto del punto. Pronti a svelarvi l’artefice. Abbiamo già detto, mora, bella e giovane. Ebbene, trattasi di Giulia Salemi, le due infatti sembrano aver rafforzato tantissimo il loro feeling post GF Vip. Ma anche i fan di Dayane intendono non lasciare nulla al caso con la loro beniamina. (Continua dopo le foto)

Un post condiviso da Dayane Mello (@dayanemelloreal)

“Buona domenica amore bello. Sappi che non ti devi sentire obbligata a rispondere a tutti. Fidati che la maggior parte dei tuoi fans ti capisce e sa quello che stai passando.. Non devi giustificarti di nulla e non devi dare spiegazioni. NOI SAPPIAMO. Noi saremo sempre qui, quando avrai bisogno di un po’ di amore diverso da quello che ti stanno dando tua figlia e le tue amiche in questo momento, noi siamo qui… Non dimenticare mai che ormai di te sappiamo tutto e comprendiamo ogni tuo momento. Ti vogliamo bene #mellos”.

