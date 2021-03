Bagno di popolarità anche per Stefania Orlando che da quando è uscita dal GF Vip ha visto aumentare vorticosamente il suo pubblico social. Effettivamente è stata una grandissima concorrente e infatti è rimasta nella Casa fino all’ultimo, arrivando terza alla finalissima di questa quinta, lunghissima edizione.

I fan hanno apprezzato molto la sua schiettezza nella Casa e non vedevano l'ora che tornasse attiva su Instagram, dove l'hanno subito riempita di complimenti: "Sei stata grandiosa!!! Te lo meriti tutto questo affetto e questo calore da tutto il tuo pubblico e da tutte le persone che ami dai tuoi amici dalla tua famiglia!!". E ancora. "Noi ci siamo conosciute tanti anni fa quando facevi 'i fatti vostri' e mi sei sempre piaciuta come donna perché sei così… semplice genuina non ti sei mai montata la testa sei stata sempre con i piedi per terra!".















Nelle ultime ore, a proposito di Instagram, Stefania è arrivata al cosiddetto momento giusto.. Anche all'interno del Grande Fratello Vip è capitato spesso che riuscisse a palesarsi in un ambiente della Casa quando era, senza saperlo, al centro di una discussione e ora la stessa cosa è avvenuta su Instagram, durante una diretta tra Matilde Brandi e Cecilia Capriotti.

















La Brandi ha infatti ideato un format social, "Live dalla prima fila", in cui ogni lunedì e venerdì ha come ospite live ex concorrenti del reality. Nella prima puntata ecco Alfonso Signorini e Cecilia Capriotti ma, mentre la padrona di casa e la Capriotti parlavano della Orlando ecco che la "Queen" si è palesata a sorpresa. Con lei Matilde aveva avuto qualche frizione durante il reality e ha rivelato in diretta che non ha ancora avuto modo di sentirla.











Matilde aspetta una sua chiamata e anche la Capriotti ha svelato di non aver avuto alcun contatto con Stefania al termine del reality, non nascondendo una certa delusione. A quel punto il colpo di scena: durante la live Stefania Orlando è intervenuta con un paio di commenti che hanno spiazzato i fan. La conduttrice ha risposto a Cecilia, dicendo che lei non le ha mai chiesto il numero di telefono. Poi il saluto: “Buona serata, siete FA VO LO SE, vado”. In molti hanno notato una frecciatina nelle parole da lei utilizzate.

