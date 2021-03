Maria Monsè è nella bufera più assoluta dopo quello che ha fatto nelle scorse ore su Instagram. L’attrice e personaggio televisivo ha fatto parlare molto di sé anche in passato, ma questa volta ha probabilmente superato ogni limite, almeno stando ai commenti dei suoi follower. Nonostante sia molto apprezzata per la sua bellezza e riceva complimenti per un fisico sicuramente da fare invidia, alcune attività social non convincono per niente gli utenti, che l’hanno inondata di critiche.

Alcuni mesi fa era finita nel mirino per alcuni ritocchi a cui si era sottoposta la figlia Perla Maria di 14 anni. A Barbaa D’Urso, durante ‘Pomeriggio Cinque’, l’attrice aveva confessato di voler permettere all’adolescente di farsi aiutare da un chirurgo estetico al fine di eliminare una piccola imperfezione sul naso. Pare che ci fossero problemi di autostima nella ragazza, che con questo intervento si sente maggiormente sicura di sé. E numerosi ospiti l’avevano attaccata aspramente. (Continua dopo la foto)















In particolare Maria Monsè si è immortalata proprio in compagnia dell’adolescente. Ma ciò che ha fatto arrabbiare è che l’istantanea ha avuto dei contorni bollenti, visto che lei indossava un sexy costume rosso e lo stesso costume, ma di colore azzurro, era indossato anche dalla figlia. Queste pose estremamente bollenti non sono state gradite dai fan, che hanno ritenuto eccessivo tutto questo. Secondo loro avrebbe dovuto quantomeno preservare Perla Maria vista la sua età. (Continua dopo la foto)

















Come anticipato poco fa, il profilo social di Maria Monsè è stato bersagliato di attacchi durissimi. Ecco i principali: “Che volgarità. Poi con una minore. Bha, non c’è mai fine al peggio”, “No dai, anche la bambina nooo…Mondo perso”, “Non si può vedere una bambina esposta in questo modo, è inammissibile”, “Una persona sana di fronte a una cosa del genere può solo indignarsi”. Ma non è finita qui perché tante altre persone hanno respinto con forza questa decisione dell’attrice. (Continua dopo la foto)









Maria Monsè è stata costretta a leggere altri commenti simili: “Veramente volgare e completamente fuori luogo! Ma davvero non ci pensi quando pubblichi queste foto? La tua fama di notorietà non conosce proprio limiti, assurdo”, “Ma è una bambina”. Eppure c’è chi l’ha difesa: “Si tratta di una bambina con la sua mamma, niente di male”. Ma la maggioranza ha condannato totalmente quella sua attività social.

