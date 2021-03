Tommaso Zorzi ha vinto il Grande Fratello Vip. L’edizione più lunga di sempre del reality se l’è aggiudicata l’influencer milanese che al televoto finale ha battuto Pierpaolo Pretelli. Zorzi era uno dei favoriti alla vigilia e ha mantenuto le promesse: è stato un grande protagonista di questa edizione, un punto di riferimento all’interno della casa per tutti i concorrenti. Il pubblico ha apprezzato il suo stile e il suo carattere.

Lo stesso Tommaso Zorzi ha ammesso che l'esperienza del GF Vip è stata molto importante per lui: è entrato ragazzo ed è uscito uomo dopo quasi sei mesi di permanenza nel loft di Cinecittà a Roma. Il 26enne si è fatto conoscere nel 2016 quando ha debuttato nel docu-reality di MTV Italia Riccanza (ha preso parte alla prima edizione, la stessa che ha presentato al grande pubblico anche Elettra Lamborghini). Due anni dopo ha partecipato a Pechino Express, in coppia con Paola Caruso (ex Bonas di Avanti un Altro), e nel 2020 – pochi mesi prima di entrare nella Casa del Grande Fratello Vip – ha pubblicato il libro Siamo tutti bravi con i fidanzati degli altri (Mondadori).















Nel corso del reality ha mostrato di avere grandi capacità nell'ambito dello spettacolo tanto che è stato lui a presentare il GF Late Show, un momento di intrattenimento in cui coinvolgeva tutti i suoi compagni d'avventura e al quale ha fatto partecipare anche i "vipponi" che di volta in volta venivano eliminati. Ha stretto un legame con gli altri concorrenti, in particolare con Maria Teresa Ruta, Stefania Orlando e anche con Francesco Oppini, al quale non ha nascosto i suoi sentimenti.















Ora è il momento di tornare alla vita di tutti i giorni. Tommaso Zorzi si è nuovamente impossessato dei suoi profili social e di frequente informa i suoi follower riguardo le sue iniziative e le sue attività. In particolare nelle ultime ore sua sorella Gaia lo ha aggiornato su tutto quello che è accaduto in questi mesi, mentre lui era recluso in casa, condividendo le notizie belle e anche quelle brutte come i commenti negativi lasciati ni suoi confronti.









E Tommaso Zorzi, attraverso una storia su Instagram, ha voluto fare un annuncio ai suoi fan. Venerdì 5 marzo alle 16 farà una diretta sul suo con Francesco Oppini, suo grande amico nella casa, del quale ha ammesso di essersi innamorato. Subito dopo la finale del GF Vip, Tommaso ha rilasciato delle interviste nel backstage della trasmissione di Canale 5, dove è tornato a parlare del suo rapporto speciale con Francesco Oppini: “Oppini è stato il mio amore, lo è ancora” ha ammesso senza troppi mezzi termini il giovane Zorzi, confermando così di essere ancora innamorato di Francesco, nonostante quest’ultimo abbia più volte precisato e sottolineato il fatto che tra di loro potrà esserci soltanto un rapporto di amicizia.

