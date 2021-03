“Costretta a interrompere la gravidanza”: la ex di UeD è distrutta dal dolore

Qualche settimana fa si vociferava che la ex corteggiatrice di UeD fosse incinta. A parlare sono state delle persone vicine all’influencer 24enne e al suo fidanzato Alessandro. I due fanno coppia da circa un anno e mezzo e circolava anche la voce di un matrimonio imminente anche se per ora c’è una data ufficiale. I rumor sulla gravidanza erano veri, ma all’annuncio ufficiale è purtroppo seguito uno molto doloroso.

In un post Megghi Galo, che come si ricorderà anni fa corteggiava Lucas Peracchi al dating show di Maria De Filippi, si è ritrovata a confidare una brutta notizia ai fan di Instagram: è incinta ma è costretta a interrompere la gravidanza. Lo ha fatto sapere in un filmato apparso sul suo profilo social. (Continua dopo la foto)















Il filmato di Megghi, che ha trovato l’amore con l’imprenditore Alessandro Piscopo che in questo momento le sta dando tanta forza, dà la splendida notizia sulla sua dolce attesa agli amici più cari, tra cui Guendalina Canessa e Martina Nasoni. Sono tutti molto felici e si congratulano con lei, ma il video termina con un messaggio triste e doloroso. (Continua dopo la foto)















In lacrime la ex corteggiatrice esterna tutto il suo dolore per l’addio che è costretta a dare al figlio che sta aspettando. Avrebbe voluto concludere il filmato con parole di felicità, ma non è potuto accadere. Un momento di gioia che si è trasformato in “profondo dolore”. “Il mio bambino non ce la fa, è troppo forte per poter morire ma troppo debole per vivere”, spiega Megghi, che era quasi al terzo mese. (Continua dopo foto e post)









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Megghi Galo (@megghiigalo)



Durante l’ultima visita ha scoperto che il suo bambino ha un rarissimo problema che colpisce un feto su 10mila. E proprio in queste ore l’ex corteggiatrice sta svolgendo tutti gli esami medici necessari. “Forse oggi sarà l’ultimo giorno che vedrò il mio bambino vivo”, aggiunge nel filmato. Poi ringrazia di tutti i messaggi di affetto che sta ricevendo da parte dei suoi amici più cari e dei fan. Ci tiene poi a ringraziare in modo speciale Alessandro e vorrebbe dare lei stessa forza a tutte le donne che purtroppo si ritrovano a vivere situazioni simili.

