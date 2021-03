Come molti sapranno l’ex tronista di Uomini e Donne Ludovica Valli aspetta un figlio dal manager Gianmaria Di Gregorio. Per la modella e influencer 24enne si tratta del primo figlio, anzi figlia visto che il sesso del nascituro è già stato svelato. In questi mesi Ludovica, che su Instagram è seguitissima coi suoi 1,7 milioni di follower, ha aggiornato i suoi fan attraverso foto e notizie sulle sue condizioni.

Proprio martedì 2 marzo era prevista questa attesissima nascita, ma come accade quando la piccola non ne vuole sapere di uscire, il grande momento è stato rimandato. Il tempo della gravidanza è scaduto e in molti hanno pensato che la bimba, o meglio la 'baby' come la chiama Ludo, fosse nata in gran segreto. Nulla di tutto questo. L'influencer nata a San Martino in Rio, cittadina in provincia di Reggio Emilia, ha fatto sapere a tutti con una story qual è il suo stato di salute.















La gravidanza non è mai una passeggiata e Ludovica Valli lo conferma informando i suoi follower con l'ultima story su Instagram: "Io sto così così, nel senso che stamattina mi sono svegliata super carica, a bomba, e ora, dopo pranzo mi è scoppiato questo fortissimo male alla testa che veramente anche ieri, sempre a quest'ora mi era venuto". "Pensavo oggi di star meglio – prosegue l'ex di UeD – visto come mi ero svegliata. E invece no".















Ludovica Valli, in ogni caso, ci tiene a smentire le voci che si erano diffuse relativamente ad una sua ipotetica positività al coronavirus: "Non ho il Covid! Quindi è inutile che mi scrivete 'Ludo hai il covid?' È normale avere questo forte mal di testa…". "Non ho il Covid – continua ancora nella sua story Instagram Ludovica – uno perché l'ultimo tampone l'abbiamo fatto sabato io e Gianmaria. Il prossimo lo rifaremo dopodomani. E poi abbiamo l'ultimo da fare prima del parto, ecco".









Nonostante questa fase delicata, comunque, Ludovica Valli non sembra aver perso lo spirito. Infatti, subito dopo aver parlato dei tamponi per il Covid e dell’ultimo da fare prima del parto, aggiunge: “Se non partorisco prima…”. Ormai è questione di ore, forse minuti e Ludovica Valli potrà stringere tra le sue braccia la sua bambina. Ai follower, infine, spiega: “Vi dico solo che noi stiamo benone, questi ultimi giorni sono stati solo tanto delicati per noi. So che capirete perfettamente se in questi giorni non avrò molta voglia di parlare del nostro stato”.

