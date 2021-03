La vera principessa della seconda serata del Festival di Sanremo 2021 è indiscutibilmente Elodie Di Patrizi. Al fianco di Amadeus è stata una provetta co-conduttrice. Oltre a qualche intoppo tecnico, l’orecchino di Bvlgari in oro bianco, diamanti e smeraldi che costa 45.000 euro, è filato tutto liscissimo…

Non si può certo dire il contrario: Elodie ieri sera è piaciuta a tutti, nonni, bambini e animali da compagnia. Una ragazza umile con un gran cuore e delle radici umili, fin troppo umili per insegnarle la fiducia in sé stessa. Concetto che la giovane artista si è dovuta costruire da sé, scontrandosi con la vita. E oggi è il giorno dopo.















Sveglia da pochissimo, reduce da una di quelle serate che ti svoltano la vita. Così Elodie si è mostrata oggi. Oltre ad aver dato prova le sue grandi doti canore, Elodie, sul palco di Sanremo 2021, ha portato un immenso esempio ovvero quello di non abbandonare mai i propri sogni. Emozionata, ha raccontato quella che era la sua vita prima che cambiasse grazie alla musica.























Poi oggi, giovedì 4 marzo, è proprio 'quel giorno lì', quello in cui capisci che ieri non fosse solo un sogno e che il viaggio continua eccome! Elodie stamattina sulle storie di Instagram:"Mi sono svegliata da poco. Sono ancora un po' sconvolta onestamente, ma sono super felice, troppo felice" – dice una Elodie sorridente. "Poi volevo ringraziare tutti per i messaggi stupendi, tutti i miei amici a cui risponderò. Mi devo riprendere ancora, ma daje", aggiunge Elodie.

A noi le parole pronunciate da Elodie ieri sera, nel corso della 71esima edizione di Sanremo 2021, risuonano ancora nelle orecchie: “Ho sempre voluto fare questo mestiere sinda bambina ma mi sembrava troppo grande rispetto a una bambina così piccola. Non mi sentivo all’altezza, non mi piaceva la mia voce e soprattutto non avevo gli strumenti. Tante volte non mi sono data una possibilità nella mia vita. Non ho finito il liceo, non ho preso la patente, non ho studiato canto”. Che donna!

