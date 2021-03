Anna Tatangelo ha preso la parola e fornito qualche risposta esente filtri alle domande poste dai suoi fan su Instagram. C’è chi le ha chiesto anche ragguagli su quella che è la sua vita sentimentale, di cui la cantante è sempre così discreta. Infatti dopo la rottura con Gigi D’Alessio (presente ieri alla seconda serata Sanremo 2021), abbiamo saputo dei suoi affari di cuore sempre a spizzichi e bocconi.

Ma i fan di Anna Tatangelo non si danno certo per vinti, e la dimostrazione è che poche ore fa, su Instagram, hanno letteralmente sommerso la loro artista preferita di domande super pettegole su quella che è la sua vita privata. Inutile negare che ci sia scappato anche qualche quesito più 'hot' del solito…















Un utente ha domandato ad Anna Tatangelo se si fosse mai innamorata di una donna, e la cantante, sul pezzo come sempre, ha risposto in maniera diretta e senza utilizzare nessun fronzolo. Una volta messa da parte la fine del suo amore grande con Gigi D'Alessio, Anna Tatangelo pare proprio aver trovato un nuovo equilibrio e sui social non si risparmia alle domande dei fan, che le hanno chiesto anche dettagli intimi e personali.























Qualche utente tra i follower di Anna Tatangelo le ha domandato se per caso si fosse mai innamorata di una donna. E Anna Tatangelo ha risposto celere: "Il brivido è lo stesso ma no, non è mai capitato", ha affermato. Poi qualche giorno fa l'artista ha fatto il pieno di like con alcuni scatti in cui è stata immortalata con un abito trasparente e senza intimo. Ricordiamo il cambio look di gennaio 2020, il drastico taglio alla sua chioma che è stata tinta di un biondo platino davvero cool. Proprio poco tempo dopo lei e il suo storico compagno Gigi, padre di suo figlio Andrea, hanno ufficializzato la fine della loro storia d'amore.

La coppia si era già separata una prima volta nel 2018 ma poi, per il bene del figlio, avevano provato a incollare la famiglia. Oggi sembra Gigi D’Alessio si sarebbe legato sentimentalmente a una sua giovane fan, conosciuta durante le vacanze estive a Capri. Al momento la questione non è stata confermata dal cantante, ma in tanti sono in attesa di saperne di più.

