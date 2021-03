“Genio!”. Bugo canta a Sanremo ma è (ancora) Morgan la vera star. Gli ruba la scena così, umiliato in diretta

Ermal Meta è in testa alla classifica generale provvisoria del 71mo festival di Sanremo. Al secondo posto Annalisa, al terzo Irama. A seguire, nell’ordine: Malika Ayane, Noemi, Fasma, Fedez-Michielin, Lo Stato Sociale, Willie Peyote, Francesco Renga, Arisa, Gaia, Fulminacci, La Rappresentante di Lista, Maneskin, Max Gazzé, Colapesce e Dimartino, ComaCose, Extraliscio, Madame, Gio Evan, Orietta Berti, Random, Bugo, Ghemon, Aiello.

Terzultimo quindi Bugo, all'anagrafe Cristian Bugatti, noto alle cronache per la famosa uscita di scena durante lo scorso festival di Sanremo, quando Morgan modificò il testo della canzone "Sincero" canticchiando "Le brutte intenzioni, la maleducazione, la tua brutta figura di ieri sera. La tua ingratitudine la tua arroganza…". Bugo lasciò il palco dell'Ariston nel bel mezzo dell'esibizione. Una scena che diventò subito virale.















Quest'anno Morgan è stato escluso dalle selezioni per Sanremo 2021 e questa cosa non è andata proprio giù. Così, ha chiesto ai propri fan: "Volete la versione completa de Le brutte intenzioni? Scrivete 'Lo voglio' nei commenti, se arriviamo a 1500 pubblicherò il video". E quale momento ha scelto il cantante per pubblicare il video? Neanche a dirlo Morgan ha pubblicato il video de "Le brutte intenzioni".















Già a inizio serata l'artista aveva rivolto all'ex amico un post su Instagram: una foto del Palazzo della Civiltà di Roma con l'iscrizione modificata: "Le brutte intenzioni la maleducazione, la tua brutta figura di ieri sera, la tua ingratitudine, la tua arroganza, fai ciò che vuoi mettendo i piedi in testa".









Bugo si è classificato ultimo (nella seconda serata) e terzultimo in quella generale. Insomma, non benissimo e ovviamente la rete si è scatenata tirando fuori meme e video sul caso ”Bugo-Morgan” dello scorso festival di Sanremo, uno dei momenti più iconici e indimenticabili della storia del Festival della canzone italiana.

