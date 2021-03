Filippo Magnini ha da poco festeggiato il suo primo compleanno da papà. Ha compiuto 39 anni circondato dall’amore della sua Giorgia Palmas e della bambina avuta da lei a settembre scorso, la piccola Mia, e da Sofia, la figlia che la showgirl ha avuto dal calciatore Davide Bombardini. Per la coppia Magnini-Palmas, oltretutto, il 2021 sarà l’anno delle nozze. Entrambi hanno alle spalle delle storie importanti (per lei con Vittorio Brumotti, per il nuotatore con la collega Federica Pellegrini).

Si sono incontrati nel 2018 a Milano e da allora sono diventati inseparabili. “Ero single ormai da un anno e non mi batteva più il cuore per nessuno, ma guardando Giorgia pensavo: ‘Sarebbe perfetta, lo sento. E così è stato’. Ho iniziato questa storia con lei pensando da subito che fosse definitiva” ha confessato Magnini. (Continua dopo la foto)















Il loro tanto atteso ‘sì’ era stato progettato per lo scorso marzo ma i fiori d’arancio sono stati rinviati a causa del lockdown e riprogrammati a dicembre alla presenza anche della piccola Mia. A comunicare l’ennesimo cambiamento è stata la stessa coppia. “Il matrimonio ci sarà quando si potrà, ma ci tengo a metterle la fede al dito”, ha detto il nuotatore ospite di ‘Verissimo’ lo scorso novembre. (Continua dopo la foto)















Intanto, Giorgia Palmas e Filippo Magnini si godono il loro amore e la vita in famiglia. E soprattutto lui in versione papà fa impazzire i follower di Instagram a ogni post con la piccola Mia. L’ultimo pochi giorni fa: “In giro, stretti stretti in un morbido abbraccio”, la didascalia lasciata dal campione di nuoto a corredo della foto che lo ritrae a passeggio per un parco di Milano con la bimba, protagonista assoluta della sua vita da quando è venuta al mondo. (Continua dopo foto e post)









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Filippo Magnini (@filomagno82)



Uno scatto dolcissimo, questo di Filippo e Mia in un momento della loro quotidianità, che ha riscosso subito successo tra i fan della coppia, riempita di cuori e complimenti. E tra i tanti ecco spuntare anche quello di mamma Giorgia, che con un like che apprezza il quadretto padre-figlia così immortalato mentre lei, come fa sapere tra le sue storie di Instagram, è impegnata su un set fotografico.

Primo figlio in arrivo per la cantante: “L’ho tenuto segreto per un po’…”