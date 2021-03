Dayane Mello non ha vinto il GF Vip e non ci è arrivata nemmeno vicina: con grande stupore del pubblico, si è dovuta “accontentare” del quarto posto perché ha perso la sfida al televoto contro Pierpaolo Pretelli, medaglia d’argento dopo Tommaso Zorzi.

Ma finale a parte – ricordiamo che Dayane è stata la prima finalista decisa dai telespettatori – la modella brasiliana ha ottenuto un successo senza pari grazie al reality di Alfonso Signorini e ora che questa lunga esperienza è finita non mancheranno sicuramente tante proposte di lavoro. Intanto però si gode le giornate insieme alla sua Sofia, detta Bubi, la figlia avuta da Stefano Sala che non vedeva l’ora di riabbracciare quando era nella Casa. Lo vediamo da Instagram, dove la Mello ha anche pubblicato una foto bellissima con lei. (Continua dopo la foto)















Di ritorno dagli studi del GF Vip, Dayane Mello ha pubblicato una foto che la ritrae in treno, abbracciata alla sua Bubi. A scattarla è stato un altro ex concorrente del reality e grande amico della modella, Cristiano Malgioglio, che proprio sul suo account Instagram ha condiviso un’altra foto in cui mamma e figlia si abbracciano. “La gioia di dayanemelloreal mentre abbraccia la sua bellissima creatura Sophia Amore di mamma. Si viaggia insieme mentre si rientra a Milano”, ha scritto. (Continua dopo la foto)















Tra le Storie di Dayane, poi, ecco mamma e figlia che danno la buonanotte ai fan, Sofia che si diverte a suonare il piano e sorride davanti all’obiettivo e poi tutta ricoperta di schiuma fa il bagno nella vasca. Insomma, attimi di quotidianità che però mancavano da impazzire a Dayane, che è rimasta chiusa tra le mura di Cinecittà per quasi sei mesi. Mesi in cui, come dicevamo, la sua popolarità è cresciuta vorticosamente. (Continua dopo le foto)











Così tanto vorticosamente da far segnare un record nella crescita del numero di follower, che è davvero impressionante. In pochi mesi, Dayane ha raggiunto 1 milione di fan su Instagram partendo da poco più di 90mila. Quindi grazie al GF Vip la modella brasiliana ha conquistato più di 900mila follower. Un risultato che mai nessun concorrente di un reality in Italia aveva ottenuto.

