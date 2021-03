Andrea Zelletta è arrivato quinto al GF Vip ed è stato il primo vippone a lasciare la Casa. Ma prima del verdetto del pubblico sulla sfida con Tommaso Zorzi, che poi ha trionfato, la sorpresa più bella: l’abbraccio con la fidanzata Natalia Paragoni. Dopo quasi sei mesi, la coppia nata nel 2019 nello studio di Maria de Filippi, quello di Uomini e Donne, si è finalmente riunita.

Ed è stato un incontro bellissimo, arrivato dopo l’emozione per la clip riassuntiva di tutto il suo percorso al reality. “È un’emozione incredibile – le parole di Andrea – Fa strano perché, ti dico la verità, alcuni momenti nemmeno li ricordavo. Il primo mese e mezzo mi senti un po’ indietro rispetto agli altri, che erano più pronti di me”. (Continua dopo la foto)















“Io mi sentivo fuori luogo, poi grazie alle persone che mi hanno compreso sono riuscito a far uscire la parte più bella di me. L’episodio più bello è stato l’altra sera, quando Stefania e Tommaso mi hanno chiesto scusa e hanno ammesso di essersi ricreduti sul mio conto”. Poi la sorpresa: è stato freezato e alle sue spalle è comparsa la fidanzata. (Continua dopo la foto)















Durante questo lungo GF Vip, la coppia ha passato momenti difficili, ma il loro amore non è stato mai messo in discussione. E i due si sono lasciati andare a parole dolcissime e a un bacio talmente appassionato che ha la lasciato tutti di stucco. Inoltre Andrea ha confermato di essere pronto a fare dei figli con la sua Natalia. Poi l’uscita di scena dalla Casa e il party in hotel per festeggiare Tommaso Zorzi. (Continua dopo foto)











Il giorno successivo alla diretta, poi, i due piccioncini non hanno mancato di farsi vedere sui social, dove Andrea ha ringraziato tutti i fan per il sostegno di questi mesi. Ma la coppia ha anche rivelato tra le Storie qualche retroscena sulla loro prima notte dopo questi lunghi mesi separati. Chiaro è che hanno dormito insieme. Ma nel dettaglio “siamo andati a dormire alle 6 del mattino, abbiamo passato la notte a parlare” ha raccontato Natalia attraverso le sue Instagram story per poi annunciare che si sarebbero assentati per un po’, per riposare, per parlare ancora e per trascorrere del tempo insieme.

