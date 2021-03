Zorzi, Zorzi e ancora Zorzi. Se ne parla da settembre, mentre i più instagrammari ne parlavano da tanto tempo. Al GF Vip è nata una stella negli ultimi 6 mesi. Ci sarebbero volute tantissime dita per contare i suoi alti e bassi all’interno delle mura della Casa di Cinecittà, e adesso, lui come tutti gli altri vipponi, è tornato alla sua normalità.

La normalità di Tommaso Zorzi è certamente quella di avere il cellulare come miglior amico fedele, per tenere in costante aggiornamento tutti i suoi fedelissimi follower. Ed è proprio su Instagram che il nostro vincitore del GF Vip ha registrato un boom di follower, arrivando, ad oggi, a superare il milione e mezzo di seguaci. Ma le sorprese sono sempre dietro l'angolo e ad aspettarlo a casa c'è stato qualcosa che non si aspettava…















Nelle clip postate tramite le storie di Instagram, Tommaso Zorzi si è inquadrato mentre, nelle ultimissime ore, faceva ritorno a casa della madre, la signora Armanda, e poi nel suo amatissimo loft. Questa volta ad accoglierlo ha trovato più e più sorprese in entrambe le abitazioni. Curiosi?! Intanto creeremo un po' di suspence dicendovi che di una sorpresa l'artefice è proprio Francesco Oppini, mentre dell'altra una persona misteriosa…























L'inquadratura del video coglie Tommaso Zorzi intento ad aprire un pacco regalo che, a quanto detto dal rampollo milanese, porta il sigillo del suo potentissimo amore non corrisposto: Francesco Oppini. All'interno della scatola vi è racchiusa una cassa di champagne ed è proprio in quel frangente che l'incontenibile Tommaso Zorzi non si è risparmiato esclamando: "Era il minimo per farsi perdonare". Al che qualcuno al di là dell'obiettivo gli risponde "Perdonare per cosa?" e Zorzi: "Per essere eterosessuale impegnato". Come opporsi, la risposta sempre pronta è un suo innegabile marchio di fabbrica. Ma c'è ancora un altro mistero da risolvere…

Mentre Tommaso rincasava nel suo lussuoso loft, si è accorto che ad aspettarlo, attaccato al muro di fianco alla porta d’ingresso, ci fosse un un tenero biglietto con scritto: “Bentornato a casa vincitore! Lilly”. La sorpresa però non è ancora terminata, poiché anche alla maniglia è stato appesa una pergamena arrotolata. Chi è questa misteriosa Lilly?! Ebbene, noi di caffeina siamo qui per svelarvelo: Lilly altri non è che l’affezionata portinaia di Tommaso Zorzi. Che dolcezza!

