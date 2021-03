Da quando sono entrambi usciti dal GF Vip Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò non si sono più separati. Sempre insieme, di giorno e di notte, come mostrato ai rispettivi follower di Instagram tra post e Storie registrate a letto. Dopo aver iniziato a conoscersi meglio nella Casa, adesso il figlio dell’ex portiere Walter e l’attrice siciliana sono liberi di viversi la loro storia d’amore lontani dalle telecamere. E sono felicissimi, si vede.

Sembra dunque ormai archiviata la relazione di lei con Giuliano Condorelli. Una relazione che durava da oltre dieci anni e che, seppur tra tanti dubbi e non pochi pianti, di fatto si è conclusa durante la permanenza di lei nella Casa. "Non ho sentito Giuliano", ha raccontato Rosalinda poco dopo essere stata eliminata dal reality".















"Avrei voluto scrivergli, ma lui è molto reticente com'è giusto che sia. Scrivere per organizzare un incontro, è giusto vedersi, guardarsi negli occhi anche perché sono 10 anni. So che starà soffrendo ed è l'ultima cosa che voglio perché io gli voglio bene", ha concluso. Intanto, come detto, si vive l'amore con Andrea Zenga che come scritto nell'ultima Storia Instagram caricata durante la finale è il suo "regalo dal GF Vip".















Ma a proposito di Storie di Instagram non è sfuggita all'attenzione di tutti quella pubblicata da Gabriel Garko, che ha incontrato la sua "ex finta fidanzata" e Andrea Zenga. L'attore ha pubblicato la foto dell'incontro sui social e fatto i migliori auguri a questa nuova coppia sbocciata tra le mura della Casa: "Da amico, vi auguro il meglio", ha scritto Garko sulla foto a 3.











Come si ricorderà, a inizio reality Gabriel Garko era entrato nella Casa per incontrare proprio Rosalinda, che all’epoca ancora si faceva chiamare Adua Del Vesco. In quella occasione l’attore fece outing e rivelò che la storia con la Del Vesco in realtà era una “favola”. Non era vera ma costruita, proprio come quella con Massimiliano Morra, anche lui ex concorrente del GF Vip. Quella con Zenga, invece, sembra autentica anche se tanti hanno sollevato dei dubbi.

