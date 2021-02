Aurora Ramazzotti sta brillando di luce propria già da qualche anno, ritagliandosi uno spazio tutto suo in tv. Di recente è anche diventata inviata per Le Iene ma essendo la figlia di due personaggi super famosi la curiosità dei fan su di loro è inevitabili.

E Aurora, se può, non ha problemi a saziarla, tanto che qualche giorno fa, giocando a "Vero o Falso" su Instagram, alla domanda di un fan che le chiedeva se il suo rapporto con la madre fosse stato turbolento, lei ha risposto: "Vero. Lei era giustamente molto severa e io bramavo libertà, ero ribelle e avrei fatto di tutto per trasgredire le regole. Ora la ringrazio per avermi educata così e se mia figlia dovesse essere come ero io, probabilmente la bastonerei".















Aurora è molto attiva su Instagram, dove conta 2 milioni di follower e non di rado si fa vedere con la sua bellissima famiglia allargata oltre che col suo fidanzato Goffredo Cerza e nei momenti in cui è impegnata al lavoro. E non ha problemi a far vedere anche i suoi lati più autentici, quelli che di solito vengono abilmente nascosti coi filtri come l'acne.















Nelle scorse ore, poi, ha voluto condividere con i suoi fan un tenero ritratto di famiglia che racchiude tre generazioni di donne: ci sono lei, mamma Michelle Hunziker e nonna Ineke nel selfie che Auri commenta in modo spiritoso: «Tre generazioni e quella che ha più capelli bianchi sono io». Ovviamente il post è stato inondato di like e di commenti.









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Aurora Ramazzotti (@therealauroragram)



«Siete bellissime tutte e tre», «Aurora hai la bellezza di tuo padre e la simpatia di tua madre», si legge tra i tanti complimenti. Ma non solo cuori e messaggi carini: anche il messaggio di un hater che offende la figlia di Eros e Michelle. «Tua madre è più bella di te», scrive il leone da tastiera. E a difendere Aurora da questa cattiveria gratuita ecco spuntare Tomaso Trussardi che con la sua replica fa scattare un’ovazione: «Che schifo di commento. Come si fa a porre certi paragoni. Aridità d’animo. Vergogna».

