Andrea Zenga fuori dal GF Vip, Rosalinda Cannavò dentro anche se rischia di uscire al televoto con Stefania Orlando. L’attrice siciliana è sicuramente una delle concorrenti più amate ma anche discusse della quinta edizione del reality di Alfonso Signorini. L’essersi lasciata trasportare dalla passione con Zenga nonostante una situazione da definire col fidanzato storico Giuliano, però, ha fatto dubitare parecchi.

Molti non credono sia autentica questa storia d'amore sbocciata al GF Vip. Tutta una strategia per garantirsi un posto in finale? Ne è convinto anche Massimiliano Morra, che conosce molto bene l'attrice siciliana ed era entrato con lei nella Casa a settembre scorso. Morra ha manifestato i suoi dubbi sul flirt di Rosalinda e Zenga a Live Non è la D'Urso e Signorini, dopo aver mostrato i titoli dei giornali a Rosalinda, gli ha dato la parola in diretta.















"Sei entrata nella casa decantando diversi valori – ha detto Massimiliano a Rosalinda lunedì sera, collegato con il salone della Casa – Ti ritrovo una persona diversa. Se permetti può nascere il dubbio che da parte tua possa esserci una strategia. Anche tu quando mi avvicinai a Guenda dicesti che era una strategia. Se permetti adesso da fuori anche io ho il dubbio".















A quel punto la Cannavò ha ipotizzato che il collega e anche ex "fidanzato" stesse mettendo in atto una sorta di ripicca nei suoi confronti e così ad intervenire è stato lo stesso Alfonso, che l'ha gelata davanti a tutti ricordandole che un tempo era assai esperta di "strategie di comunicazione" avendo finto le relazioni con lo stesso Morra e Gabriel Garko.











Ad ogni modo, le accuse di Massimiliano a Rosalinda hanno avuto un forte eco fuori del GF Vip e, nemmeno a dirlo, sono state condannate dai fan di Rosalinda, che non hanno apprezzato queste sue dichiarazioni. Ma come purtroppo spesso accade qualcuno ha davvero esagerato e addirittura minacciato la fidanzata di Massimiliano. Dalila Mucedero ha infatti pubblicato sui social le minacce ricevute da un fan della Cannavò: “Morirete se andrete di nuovo contro Rosalinda“. “Ci vedremo nelle sedi opportune, stai tranquillo“, la risposta di lei.

