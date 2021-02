“Oddio!”. Disastro in diretta, clamoroso scivolone della giornalista italiana. Telespettatori senza parole

Una gaffe o uno scivolone al tempo dei social è destinata a durare più lungo, si sa. Così è per quella fatta dalla giornalista Antonella Fazio, giornalista dell’emittente pugliese Telebari, mentre stava girando un servizio per la rubrica ‘Verde di Rabbia’ sullo stato di degrado di un parco giochi barese.

Finito in rete, il video è presto diventato virale. Nel servizio andato in onda su Telebari la giornalista prova a denunciare le difficili condizioni dei giochi per bambini nei parchi cittadini, e cade mentre si rivolge alle telecamere, non fa in tempo a pronunciare la frase “Eppure quando eravamo piccoli l’altalena…” che cade dalle scalette della giostrina e si schianta al suolo. Come capita in questi casi, la clamorosa scivolata della giornalista è rimbalzata sul web e ed è finita anche nei programmi nazionali. (Continua a leggere dopo la foto)















La giornalista Antonella Fazio, collaboratrice dell’emittente Telebari, è infatti finita nella puntata di Striscia la Notizia andata in onda mercoledì 24 febbraio. La vittima dell’incidente, ripresa dal cameraman Massimo Quercia, per il format di satira ecologista Verde di Rabbia, prova a scendere dallo scivolo del parco per mostrarne il degrado e lo stato di abbandono ma perde l’equilibrio e cade rovinosamente a terra. (Continua a leggere dopo la foto)















“Cose che capitano”, ironizza la giornalista. Perché è vero che, in tempo di social, le gaffe dei giornalisti sono diventate quasi all’ordine del giorno. E anche i giornalisti delle grandi emittenti non sono nuovi a scivoloni e gaffe. Ne sa qualcosa Cristiana Mancini di SkyTg24, che durante la conduzione e parlando di covid-19 si è lasciata sfuggire un “parte la campagna vaginale“. (Continua a leggere dopo la foto)









La giornalista si è corretta immediatamente con “vaccinale”, ma ormai gli utenti social avevano visto, sentito, e fatto diventare la gaffe un video virale. I social hanno commentato con battute per lo più ironiche: “Se c’è la campagna vaginale, io partecipo volentieri”, ha subito twittato un utente. ‘Al via la campagna “vaginale’… puntano a renderla più interessante?”, il commento di un altro.

