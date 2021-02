Andrea Zenga è fuori dal GF Vip. Pochi immaginavano che sarebbe stato proprio lui ad abbandonare la Casa lunedì scorso. Tantomeno se lo aspettava Rosalinda Cannavò, che nelle ultime settimane si è lasciata alle spalle i problemi col fidanzato Giuliano facendosi trasportare dalla passione.

"A parte la prima settimana in cui mi sentivo un pesce fuor d'acqua, ho amato ogni singolo giorno qui dentro. I ragazzi sono diventati per me una piccola famiglia, mi hanno dato tanto", ha detto Zenga dopo aver ricevuto il verdetto da Alfonso Signorini. Ma prima di lasciare la Casa, ha lasciato una dedica sulla foto che immortala il primo bacio tra lui e la Cannavò: "Il momento più bello del mio GF, grazie per avermi fatto provare queste emozioni. Dolce più che posso, ti aspetto fuori".















Ma fuori ecco spuntare il primo gossip che lo vede protagonista insieme alla sua ex, Alessandra Sgolastra. I dubbi sono nati quando alcuni utenti sui social hanno notato un dettaglio nelle Stories di Instagram di entrambi gli ex Temptation Island. Come fa presente Deianira Marzano, i due si mostrano vicini a letti con lenzuola molto simili e per alcuni sarebbero addirittura le stesse.















In effetti, la fantasia sembra essere quasi identica e tanto è bastato per innescare il sospetto che i due ex fossero insieme, nella stessa camera da letto "alla faccia" di Rosalinda, che invece è ancora nella Casa. Ma niente di più falso: ci ha pensato lo stesso Zenga a spiegare con il sorriso la situazione e quindi smentire questo gossip nato in rete.









“Mi è appena giunta voce che da qualche profilo, credo da quello di Deianira, sia stato insinuato che io stessi a casa della mia ex perché abbiamo le stesse lenzuola, credo simili – ha detto Andrea tra le ultime Storie – Io sono a Milano e c’è una bellissima donna, mia mamma”. In questo modo, il figlio di Walter Zenga ha spento ogni sospetto anche se diversi fan prima ancora di questo intervento avevano preso già le sue difese, facendo notare che Alessandra da poco ha reso nota la sua nuova relazione. Inoltre l’ex gieffino, in modo ironico, ha aggiunto che gli dispiace “interrompere questo gossip”, ma non può non smentire.

