Da tempo Ida Platano non frequenta più lo studio di UeD, quello studio che l’ha fatta conoscere al grande pubblico e che le ha fatto conoscere quello che sembrava il suo grande amore, Riccardo Guarnieri. Una relazione piena di alti e bassi, vissuta anche sotto le telecamere di Temptation Island e in cui i momenti intensi ed emozionanti erano alternati a discussioni e scontri feroci.

Ritornati insieme dopo l'esperienza al programma di Canale 5, sembrava tutto procedere a gonfie vele ma finito il primo lockdown Ida e Riccardo hanno scritto la parola fine. E qualche tempo fa la ex dama è anche tornata in studio per chiarire con il cavaliere che invece, dopo la fine della loro travagliata storia, ha deciso di provare a conoscere meglio Roberta Di Padua.















E così, mentre Riccardo si è buttato a capofitto in un'altra storia che dalle ultime anticipazioni di UeD sembra aver difficoltà a decollare, Ida ha preferito tornare alla sua vita a Brescia, divisa tra gli affetti, in primis quello di suo figlio Samuele, e il suo lavoro da parrucchiera. Ma anche se è sparita dalla tv, la Platano si è costruita un piccolo mondo su Instagram.















Ida Platano è diventata un'influencer molto amata e quotidianamente si tiene in contatto con i suoi tantissimi follower, che aggiorna anche attraverso le Stories. Non solo prodotti da sponsorizzare. Ida si mostra anche nel suo privato e poco fa ha pubblicato una Storia in cui accanto a lei, compare il suo Samuele. Non immaginava certo di leggere insulti e commenti offensivi ma è successo.











Ma non è certo rimasta a guardare. La ex dama è partita senza pensarci due volte in difesa di suo figlio: “Non so pensate di rovinarmi la domenica, le giornate con questi insulti? Beh, la vergogna la cattiveria, di queste cose che scrivete verso mio figlio. Mio figlio non si tocca! Ognuno si prenderà le proprie responsabilità”, ha fatto sapere poco dopo.

