“Le labbra sono quelle di papà!”. Ecografia da boom: i genitori vip la mostrano a tutti e la bimba nel pancione è subito celebrità

Fanno sempre parlare di loro Chiara Ferragni e Fedez che su Instagram sono attivissimi. Tante le storie che ogni giorno ci portano all’interno di casa loro, ma ancor di più, nelle loro fantastiche vite. Solo qualche tempo fa, il rapper milanese – che dalla prossima settimana sarà uno dei protagonisti del Festival di Sanremo in coppia con Francesca Michielin – ha condiviso su Instagram un filmato della figlia in arrivo che ha sciolto i cuori dei follower. Nelle tenere immagini, la bimba muove il visino, cambiano espressione.

Ed ecco spuntare un tenero sorriso. Papà Fedez, commosso, commenta così: "Mi sciolgo 💕". Immediati i messaggi dei fan: "Come sorride, sembra già una bimba grande". E ancora: "Il sorriso finale mi ha ucciso". C'è anche chi sottolinea la somiglianza con papà Fedez: "Ha le stesse labbra". E ancora: "Tutta Fedez". Tra i commenti, anche la zia Valentina Ferragni che scrive: "Non vede l'ora di conoscere mamma e papà". Intanto, continua l'attesa per la nascita della secondogenita. Il nome della bimba è ancora top secret.















Innumerevoli le ipotesi dei follower. Tra i più gettonati, Rachele, nome scelto per la bambola di Leone. In una story, Chiara Ferragni ha spiegato che non vuole ancora rivelarlo, ma ha ammesso che in qualche video le può essere sfuggito oppure è stato Leone a dirlo…























Come sappiamo, per ora la coppia ha deciso che renderà noto il nome della bimba soltanto dopo la nascita ma potrebbero ancora cambiare idea. Inoltre, come per il primogenito, anche la piccolina avrà il doppio cognome. Qualche giorno fa poi, Chiara Ferragni ha deciso di dire addio agli antiestetici peli all'interno del naso, sottoponendosi alla ceretta in diretta social.







Con l’aiuto del marito ha infilato due bastoncini ricoperti di adesivo all’interno delle narici, rimuovendoli con uno “strappo netto” proprio come si fa quando ci si depila qualsiasi altra parte del corpo. Fedez ha ripreso la sua reazione in slow-motion, dando vita a un video diventato virale, visto che il dolore le ha fatto assumere delle smorfie davvero esilaranti.

