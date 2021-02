“Ho subito un intervento”. La foto del cantante sui social, i fan di tutta Italia in apprensione: “Dicci che ti è successo”

Sono rimasti di sasso i fan di Clementino nel vedere una foto del loro beniamino sdraiato su un letto di ospedale. Il rapper ha fatto sapere di aver subito un piccolo intervento, ad Avellino. Clementino ha detto poi di stare bene, come si può notare anche dal suo volto sorridente: con un pollice in sù e ha invitato tutti i suoi fan e followers a guardare Stasera tutto è possibile questa sera in tv! Clementino, nome d’arte di Clemente Maccaro, ieri ha subito un piccolo intervento.

È il noto rapper a far sapere della sua operazione: "Ieri ho subito un piccolo intervento ad Avellino. Tutt appost !! Vi leggo. Grazie a tutti quelli che mi sono stati vicino" ha scritto sul suo canale Instagram. Clementino ha poi ringraziato tutti i suoi amici che lo hanno chiamato, videochiamato, a chi gli ha inviato un messaggio di forza, a chi gli ha inviato fiori. Sono stati giorni particolari per il noto rapper ma per fortuna tutto è andato per il meglio.















E per finire, Clementino ha dato appuntamento ai suoi fan a stasera, martedì 23 febbraio. Sarà lui uno degli ospiti della puntata di Stasera tutto è possibile insieme a Sergio Friscia, Gianluca Fubelli, Andrea Delogu, Paola Di Benedetto, Barbara Foria, Anna Capasso. Ovviamente non mancheranno i veterani, Francesco Paolantoni e Biagio Izzo.























Clementino è uno dei rapper italiani più famosi dello stivale. Il napoletano, nato ad Avellino, classe '82, sarà questa sera di martedì 23 febbraio ospite di Stasera tutto è possibile. Lo show condotto da Stefano De Martino, come in molti già sanno, è registrato precedentemente alla messa in onda.



Nessuno sa con certezza cosa sia successo al cantante, se sia qualcosa di grave o un intervento di routine. Tuttavia il suo sorriso fa ben sperare. Ma si sa, Clementino è amato dal pubblico soprattutto per il suo essere solare e per la sua innata simpatia contagiosa. Speriamo quindi che le disavventure del rapper siano finite qui.

