Aurora Ramazzotti è una persona nuova. E no, non solo per il suo nuovo impegno a Le Iene. Il debutto da inviata della celebre trasmissione di Italia1 di Davide Parenti è arrivato proprio in questi giorni. “L’Italia non è un paese per donne” è stato il titolo del primo servizio della figlia 24enne di Eros e Michelle Hunziker a “Le Iene”.

Che, in veste di Iena, si è recata a Montecitorio per denunciare la mancanza di donne nella politica italiana. “Non è che me ne intenda molto di politica ma mi è venuta proprio la tristezza, praticamente tutti i ruoli di rilievo in parlamento sono in mano agli uomini, noi donne siamo una specie di riserva indiana”, ha detto la giovane inviata nel suo primo servizio. (Continua dopo la foto)















Aurora aveva anticipato la sua nuova sfida televisiva nel programma condotto da Nicola Savino e Alessia Marcuzzi con un video pubblicato nel pomeriggio sul suo profilo Instagram, dove conta più di due milioni di follower. Poi, dopo la messa in onda, ha ringraziato i suoi tanti fan tra le Storie per i tanti messaggi di supporto ricevuti. E sempre tra le Storie ora mostra il cambiamento radicale della sua pelle. (Continua dopo la foto)















Ricordate? L’estate scorsa, con grande coraggio, la primogenita di Michelle Hunziker si era immortalata al naturale, senza nascondere l’acne sul viso. Beh, ora quell’odiosissimo problema che la accomuna a tante ragazze è decisamente migliorato. Su Instagram, dove si fa vedere anche con una maschera sul volto, Auri mette a confronto due foto, una scattata 9 mesi fa e una oggi. (Continua dopo le foto)











“La pelle non è moda. Documentarsi, informarsi, accettarsi., mostrarsi, amarsi. La pelle può cambiare”, scrive la Ramazzotti, che si è rivolta ad Alice Lastrato, skin therapist che si dedica esclusivamente alla pelle del viso e a cui è molto grata. La Lastrato ha spiegato il suo lavoro a Marie Claire e aggiunto: “Chi ha una problematica a livello epidermico non si può ‘curare’ solo con i trattamenti giusti: spesso le donne vanno sostenute anche a livello psicologico”.

