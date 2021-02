Gemma Galgani continua a essere protagonista indiscussa a Uomini e Donne. Non ha ancora trovato il suo principe azzurro e è recente la sua delusione per Maurizio Guerci. La dama torinese e il cavaliere hanno avuto una breve relazione poi interrotta per volontà di lui. Le cose sembravano procedere alla grande tra loro, poi la doccia gelata per Gemma quando Maurizio ha deciso di mettere la parola fine alla loro storia.

Per diverse puntate il pubblico ha visto i due al centro dello studio, con Gemma che provava a ricucire il rapporto, ma a nulla sono valsi i suoi tentativi. Maurizio ha infatti più volte dichiarato che la dama gli ha messo fin troppo pressione, e di voler chiudere la frequentazione con lei perché non si sentiva pronto ad intraprendere una storia stabile. (Continua dopo la foto)















Gemma dal canto suo ha sempre sospettato che nella vita di Maurizio ci fosse un’altra donna e che lui l’avesse lasciata proprio per questo motivo. Anche Tina Cipollari ha avuto questi sospetti e in una delle scorse puntate del dating show ha invitato gli abitanti del paese del cavaliere, Bagnolo San Vito, a far venir fuori la verità, suggerendo loro di avanzare delle segnalazioni nel caso in cui fossero a conoscenza di qualcosa. (Continua dopo la foto)















Ed è qui che, a sorpresa, entra in gioco una ex dama storica di UeD e anche nemica storica di Gemma Galgani: Barbara De Santi, che tra le recenti Storie di Instagram si è mostrata proprio con Maurizio Guerci. Il motivo è presto detto: Barbara abita vicino a Maurizio e ha spiegato di essere andata “in missione” nel paese del cavaliere per appurare se davvero ha già una donna, come sostenuto in studio. (Continua dopo le foto)











Dopo un paio di foto insieme, la ex dama ha scritto “Finalmente” in uno degli scatti in questione. E poi, in quello successivo, ha confermato che Maurizio è davvero single: “Per mia fortuna, Maurizio è single…issimo” ha aggiunto lasciando intendere chiaramente di essere interessata a lui. Non resta che attendere la reazione di Gemma Galgani a questi scatti. E scommettiamo che non prenderà bene questo ritorno di Barbara.

“In ospedale… Intervento molto doloroso”. Dalla tv alla sala operatoria: “Ora voglio tornare alla mia vita”