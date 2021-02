Grave lutto per Joe Bastianich. “Se ne è andata nel giorno dell’amore”, ma solo ora condivide questa triste notizia

Joe Bastianich, l’annuncio per la dolorosa perdita. Nelle ultime ore lo chef newyorkese ha voluto informare tutti i fan della triste perdita. È morta proprio nel giorno della festa degli innamorati, Erminia Matticchio, nonna dello stimato giudice di Italia’s Got talent. Lo comunica a tutti attraverso il proprio profilo Instagram: per lui la nonna rappresentava un punto di riferimento molto importante.

Il ricordo commosso della cara nonna arriva solo oggi, a distanza di alcuni giorni dalla sua scomparsa. Joe Bastianich lo annuncia pubblicamente: "Era una nonna per tutti ed è mancata il giorno dell'amore. Una vita piena per una donna di grande spirito e generosità". Nonna Erminia aveva compito 100 anni da poco e per la festa del suo compleanno l'intera famiglia si era riunita a New York.















Con parole commosse, lo chef newyorkese non poteva che dare il suo ultimo saluto così: "Nonna ti amo, mi mancherai tantissimo". Purtroppo la donna è stata colpita da un malore al cuore lo scorso 8 febbraio e non è riuscita a superare il momento: "Ho deciso di condividere con voi questa triste notizia perché l'avete conosciuta anche voi attraverso i miei social". Ed effettivamente Erminia appariva molto spesso nei post pubblici del nipote Vip.















Il ricordo commosso viene accompagnato da una serie di scatti che ritraggono la nonna. Erminia era di origini istriane, e in vita è stata una dolce maestra delle scuole elementari. Dal matrimonio con Vittorio sono nati Franco e Lidia e proprio quest'ultima è la mamma dello chef. Come molti italiani, Vittorio ed Erminia hanno cercato fortuna in America. La loro storia è stata raccontata nel libro della figlia Lidia "Il sogno americano".









Ed è stata proprio nonna Erminia a essersi presa cura dei nipoti, Joe e Tanya. In seguito al malore che ha colpito la donna lo scorso 8 febbraio, la figlia Lidia aveva così affermato: “Ora voglio dedicare tutto il mio tempo ai pochi giorni di vita che rimarranno a mia mamma per ringraziarla di tutto quello che ha fatto per noi”.

