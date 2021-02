Matilde Brandi è stata una grande protagonista della quinta edizione del Grande Fratello Vip. La showgirl è stata tra i primi concorrenti di questa lunghissima edizione del reality a essere eliminata dal pubblico, ma la sua presenza in studio si fa sentire a ogni diretta. Siede tra gli ex gieffini, che ormai dopo quasi cinque mesi dall’inizio del programma (è cominciato il 14 settembre scorso, ndr) sono parecchi e ha anche curato le coreografie dei vipponi ancora dentro la Casa.

Ospite di Silvia Toffanin, a Verissimo Matilde ha anche rivelato la rottura col suo compagno storico e padre delle sue figlie. Anche quando era nella Casa non aveva fatto mistero dei loro problemi di coppia ma ora a quanto pare tra loro è finita definitivamente e lui frequenterebbe un'altra donna.















Attivissima su Instagram, dove non perde occasione di pubblicare foto dalla studio del GF Vip, Matilde Brandi si fa spesso vedere anche nel quotidiano, tra le mura di casa sua. Abita con le sue due figlie a Roma, città dove praticamente ha trascorso gran parte della sua vita e dove tuttora lavora. Non solo come ballerina, ma anche come pittrice. Molti dei suoi quadri si ispirano all'arte di Jackson Pollock e molti di questi sono appesi proprio all'interno della sua bellissima abitazione.















Il suo splendido appartamento si trova nel cuore della Capitale e ha una vista mozzafiato. In generale, a giudicare dai suoi scatti social, si può dire che la casa dell'ex gieffina è un mix di stili e tendenze. A parte le sue opere, che si ispirano all'arte di Jackson Pollock, in generale l'arredamento è classico ed elegante. Nella zona living i colori predominanti sono quelli chiari, sia sulle pareti che per l'arredamento.









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Matilde Brandi (@matildebrandireal)



Mobili e poltrone sono di colore bianco, nel salotto c’è un grande divano dove spesso la ballerina si accoccola con il suo gatto. Nella zona living trionfano i tappeti dagli intrecci geometrici, in contrasto con il parquet e qui i colori sono classici e vanno dall’oro al rosso, al nero e al bianco In quasi tutte le stanze della casa, poi, fanno bella mostra oggetti molto ricercati e pezzi unici come vasi molto particolari e specchi vintage color oro e argento. Il pezzo forte? Il terrazzo, dove non mancano piante e arredi in midollino e che offre una vista davvero mozzafiato sul centro di Roma.

