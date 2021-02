È tra i cantanti più quotati del momento e non smette mai di far parlare di sé per lo stile inimitabile e la sua musica che ci tiene compagnia nelle serate d’estate più calde. Lui è uno di quei cantanti che mantiene vivido il ricordo delle ballate in compagnia e delle serate tra amici senza la paura di abbracciarsi.

È il vincitore di un Latin Grammy Award su 9 nomination e ha venduto 18 milioni di copie in tutto il mondo, fra singoli ed album. Chi ha capito di chi stiamo parlando?! Ancora un altro indizio: oltre a regalarci i tormentoni più ballabili che ci siano è anche una formidabile icona di stile… leggete poco più in giù!





























Il suo nome è Juan Luis Londono Arias, meglio noto come Maluma, ed è uno dei cantanti di musica latina più ascoltati del momento. Le classifiche di tutto il mondo sono state capeggiate più e più volte dai suoi singoli dalle note orecchiabili e ritmate. Nelle ultime settimane Maluma ha sorpreso tutti i suoi follower di Instagram: ha condiviso un post sul suo canale spiazzando tutti. Il drastico cambio look ha fatto spalancare la bocca a tutti, anche a quelli che di look non se ne intendono. Latino e stravagante, l'artista non ha niente da temere: cambio look riuscitissimo.









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da MALUMA (@maluma)

Il super vip di fama mondiale ha condiviso da pochissimo un nuovo post sul suo feed Instagram. Maluma ha scelto di tingersi i capelli…di una bellissima nuance di rosa! Il total pink ha fatto comunque girare la testa a tutte le sue fan che hanno commentato con complimenti e cuoricini. Date un’occhiata qui al nuovo look del cantante latino: Ma non è affatto la prima volta che l’artista colombiano cambia il suo look: dal suo stesso profilo Instagram possiamo notare, tra le foto, i suoi cambio colore. Azzurri, bianchi, biondi, castani…l’artista non smette mai di regalare sorprese ai suoi fan!

