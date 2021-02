E si torna a parlare di Sossio Aruta. Solo pochi giorni fa il nome dell’ex cavaliere di UeD ed ex protagonista di Temptation Island era uscito nel cast della prossima Isola dei Famosi. Le indiscrezioni si sono fatte talmente pressanti che alla fine Sossio si è visto costretto a intervenire personalmente per smentirle.

"Non si contano più i messaggi che ricevo da quando circola il mio nome come possibile naufrago alla prossima edizione dell'isola dei famosi – ha scritto in un post di Instagram – Per questo ho deciso di farvi sapere che non parteciperò all'isola, questo messaggio è per dirvi grazie. Il vostro affetto e la vostra attenzione nei miei confronti mi commuove… Grazie di tutto! E più di tutto grazie di esserci. E in futuro chissà, mai dire mai".















Ma non è finita qui perché, a proposito di Instagram, poco dopo Sossio Aruta e la sua Ursula Bennardo sono finiti di nuovo nel mirino degli hater. La coppia ha infatti voluto raccontare ai follower la prima vacanza a tre in crociera scatenando le critiche più feroci. Dal loro amore è infatti nata la piccola Bianca e quando lui ha condiviso il ritratto di famiglia a bordo, apriti cielo!















"È iniziata questa fantastica crociera insieme alla mia famiglia…Sarà un San Valentino speciale…come speciale è il nostro amore", ha scritto Sossio Aruta a corredo di uno scatto (poi ne sono arrivati altri) che lo immortala in nave mentre bacia la sua Ursula. I like dei fan sono arrivati copiosi, ma anche i commenti cattivi. Tanti hanno puntato il dito contro la coppia nata a UeD anche per via dell'emergenza sanitaria in corso.









“Si possono fare le crociere ma non puoi uscire dalla tua regione? Ma parliamo sul serio?”, “Con il Covid? Pericolosissimo!”, si legge sui profili social della coppia. E ancora: “Ma voi siete sempre in relax?”, “Chi ve l’ha pagata? Lui con il suo lavoro precario. Come diceva e si lamentava, ma chi vi crede più!”, hanno attaccato altri utenti. Questa volta, però, Sossio a Ursula hanno preferito non replicare alle critiche e continuare a godersi la loro vacanza in crociera.

