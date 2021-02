“Sono passati più di 23 anni da quando abbiamo scattato questa foto”. Inizia così il post pubblicato su Instagram nel giorno di San Valentino del volto noto della tv e dei social amatissimo dal pubblico. “Era il nostro primo viaggio zaino in spalla nel Novembre 1997 – continua nella didascalia lasciata sotto alla foto di coppia inedita – e stavamo insieme da solo tre mesi”.

Poi un pizzico di quella sana ironia che da sempre la contraddistingue e che rappresenta uno dei tanti motivi per cui i fan la adorano e la riempiono di cuoricini e complimenti sotto a ogni post: “Eravamo giovani, magri, e molto innamorati…adesso siamo meno giovani, molto meno magri ma forse ancora più innamorati. Buon San Valentino a tutti”. (Continua dopo la foto)















Basta scorrere e si apre una seconda foto che invece è attuale ma che dimostra, anche se non ce ne sarebbe bisogno, quanto è vero nel loro caso che gli anni passano ma l’amore, la complicità e l’esserci sempre l’uno per l’altra non cambiano. Così, con questo regalo, la mitica Benedetta Rossi ha voluto festeggiare col suo vasto pubblico social la giornata degli innamorati. (Continua dopo la foto)















La cuoca e food blogger tra le più famose del momento, seguitissima in rete per le sue ricette gustose e ispirate alla tradizione ma anche per gli stralci di vita quotidiana, ha pubblicato questa foto vintage mai vista prima che la ritrae con il marito Marco Gentili ai tempi della loro frequentazione. Nela foto successiva, invece, eccoli oggi: abbracciati e unitissimi. (Continua dopo foto e post)









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Benedetta Rossi (@fattoincasadabenedetta)



Il post è ovviamente stato preso d’assalto dai fan, ma anche dai vip come Antonella Clerici e Lucia Ocone. Benedetta Rossi, star di Instagram e del programma ‘Fatto in casa da Benedetta’ ha di nuovo fatto breccia nel cuore dei follower tirando fuori la sua arma migliore: la semplicità. Non è la prima volta che condivide un vecchio scatto in compagnia del marito Marco, per cui poco tempo fa si era presa una pausa dai social, e ancora una volta ha fatto boom di like e di complimenti.

“Ha detto sì”: fiori d’arancio dopo UeD. La proposta di matrimonio nel giorno degli innamorati