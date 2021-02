Ilary Blasi, l’anteprima del look all’Isola dei Famosi fa faville: quanto costa questo abito

Anche i vip hanno celebrato la festa degli innamorati e senza dubbio Ilary Blasi e Francesco Totti hanno regalato un bel siparietto ai follower. La coppia, una delle più amate dal pubblico italiano, ha documentato il proprio San Valentino sul web tra regali indesiderati e sfottò, con il risultato che i loro filmati hanno spopolato. “Breve storia triste”, ha scherzato su Instagram l’ex presentatrice del GF Vip che si appresta a prendere le redini di un altro super reality di Canale 5, ma il finale le ha riservato una bellissima sorpresa.

Nel dettaglio, Ilary ha scelto di regalare al marito un oggetto simbolico, scelto insieme a un'amica in una nota pasticceria di Roma: un piccolo, semplice mazzo di fiori finti con cioccolatini. Un omaggio che ha scatenato una reazione inattesa in Francesco Totti, il tutto immancabilmente ripreso dall'obiettivo del cellulare della Blasi.















"Scusa Francesco puoi aprire il mio regalo?", ha chiesto Ilary porgendo il sacchetto a Francesco che, dopo aver scartato il pacchettino, ha mostrato tutto il suo disappunto. "Ah Ilary…ma vattene a fa****o", il commento dell'ex calciatore tra le risate della moglie e dei figli. Le sequenze successive del video social mostrano il mazzo gettato a terra e l'ironia di Isabel e Chanel alla reazione del padre.















Ma c'è un lieto fine: la sorpresa che Francesco Totti ha riservato alla moglie, che non ha mancato di condividerla coi fan: due cesti di rose rosse uno dei quali realizzato con la scritta: "Ti amo". Insomma, dopo settimane di assenza i Totti sono tornati a far divertire i follower con le loro gag mentre lui si gode il successo del suo docufilm sulle piattaforme di streaming e lei si prepara a dare il via alla nuova Isola dei Famosi.









Tutti curiosi di vedere la conduttrice in questa nuova avventura e i suoi outfit. Intanto, poco fa e sempre su Instagram, ha dato un piccolo assaggio di quello che probabilmente sarà il suo look di lancio per la nuova edizione del reality. “Inizia una nuova avventura”, ha scritto la sua stylist. Look super lusso: l’abito di pelle è firmato Genny e costa 1950 euro, mentre le scarpe di Casadei circa 750 euro.

