All’ottavo mese di gravidanza e più sensuale che mai. Che la gravidanza doni al corpo femminile una bellezza particolare, matura, completa lo sanno tutti. Già negli occhi di chi sta portando in grembo una nuova vita scintilla quel brillio tipico della vita. Una forza inarrestabile, ma allo stesso tempo calma, posata, rilassata. Nonostante avere cura di ‘due corpi in uno’ sia non proprio una passeggiata.

E quando l’ex gieffina ha mostrato a tutti, con una foto postata su Instagram, il suo pancione in bella vista il social è andato in tilt con migliaia di mi piace e tantissimi commenti entusiastici. Stiamo parlando di Sarah Nile e se qualcuno si fosse dimenticato il suo viso e la sua silhouette l’ex partecipante del Grande Fratello, modella, attrice e showgirl italo-francese, li ha fatti ricordare in un istante. (Continua a leggere dopo la foto)















“Questa foto l’ho scattata io poco fa.. ma vorrei farne di belle , professionali, “un po’ moda” . Qualcuno sa consigliarmi un bravo fotografo che mi scatti adesso con il pancione ?!? Anche trucco e parrucco please . Grazie a tutti 🌹”. Con queste parole Sara Nile ha inviato ai suoi oltre 190mila seguaci una richiesta di aiuto alla quale hanno risposto in tantissimi. Messaggi come “Con estremo piacere ti truccherei e pettinerei io❤️” sono piovuti in men che non si dica dopo il meraviglioso post. (Continua a leggere dopo la foto)















La 35enne napoletana Sarah Nile è davvero in superba forma e tutti le augurano il miglior cammino possibile. Molti le consigliano ditte specializzate in ‘new born’, bambini appena nati, e ‘maternity’, tutto quello che riguarda la maternità. Insomma Instagram, ancora una volta, fa il suo dovere e mette in collegamento persone che mai si sarebbero potute incontrare altrimenti. L’annuncio della gravidanza è arrivato lo scorso autunno. (Continua a leggere dopo la foto)









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sarah Ballantines Nile 💍 (@sarahnile)

Sarah Nile renderà padre per la prima volta il marito, l’imprenditore Pierluigi Montuoro, con il quale è convolata a nozze nel 2017. “Ci sono persone che non finiscono mai di amarsi… Semplicemente perché ciò che le lega è più forte di ciò che le divide” ha scritto l’ex gieffina a fianco alla stupenda foto.

“Ti devi vergognare, non si fa”. Sarah Nile, l’intramontabile sexy gieffina, stupisce tutti a bordo di una spider. Filma la sua ‘impresa’, ma il risultato non è dei migliori