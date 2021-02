Abbiamo imparato a conoscerla su Italia 1 con il programma musicale “Super”, ma è probabilmente con “Zelig” al fianco di Claudio Bisio che è arrivata la popolarità. Vanessa Incontrada, che ha iniziato a lavorare come modella, ha saputo ritagliarsi un ruolo di prim’ordine nel mondo della tv italiana. Con la sua energia, la sua passionalità e quella risata contagiosa che ha emozionato milioni di italiani.

E la sua fama è confermata dal numero di utenti che la seguono su Instagram, ben 2,3 milioni di follower, ovviamente felici ogni volta che la showgirl decide di condividere una sua foto, un momento della sua vita, privata o professionale. Da qualche tempo Vanessa è diventata un vero e proprio sex symbol di bellezza curvy, così fiera delle sue forme da sottolinearlo anche nei suoi post. E con l’ultima foto pubblicata la bella conduttrice spagnola, naturalizzata italiana, ribadisce questa sua ‘battaglia’. (Continua a leggere dopo la foto)















Già qualche giorno fa Vanessa Incontrada aveva fatto parlare di sé perché, dopo aver pubblicato l’ennesima foto in cui mostrava le sue curve senza vergogna, era stata duramente criticata per una pubblicità. Nello spot per una nota marca di yogurt la telecamera prima inquadrava una pancia piatta, sicuramente non quella della vip, per poi tornare sul volto di Vanessa. Pioggia di critiche per la ‘contraddittorietà’ del messaggio, soprattutto per una così impegnata nella lotta al “body shaming”, ovvero la discriminazione per difetti fisici, veri o presunti. (Continua a leggere dopo la foto)















Al netto delle polemiche, comunque, Vanessa Incontrada ha nuovamente colpito nel segno postando, nella mattinata di martedì 9 febbraio, una sua foto in sottoveste che ha fatto il pieno di like e commenti entusiastici. Capelli sciolti, sorriso magnetico, decolleté in vista e una sottoveste di pizzo nero che si adagia elegantemente tra le sue gambe. Più di 100mila i like raggiunti dall’attrice spagnola che proprio pochi giorni fa ha annunciato di essere diventata testimonial ufficiale del noto marchio Dolce e Gabbana. (Continua a leggere dopo la foto)









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Vanessa Incontrada (@vanessa_incontrada)

Vanessa Incontrada ha accompagnato la foto con la didascalia: “Amati ❤️ Besitos 😙🦋”. E proprio “Besitos”, che in spagnolo significa “Piccoli baci”, è anche il nome del negozio di abbigliamento che Vanessa gestisce in prima persona nel corso principale di Follonica. Insomma, non solo attrice, modella, conduttrice, ma anche imprenditrice. E naturalmente pure icona sexy, curvy, Vanessa continua a stupire, come nelle foto in cui vengono ricreati alcuni dipinti del fiammingo Rubens che la stessa showgirl ha condiviso sul suo profilo Instagram.

