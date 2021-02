Dopo il gravissimo lutto, Stefano De Martino torna a parlare. E basta poco per commuovere tutti

Giorni difficili per Stefano De Martino: è scomparsa la nonna. Si chiamava Elisa, aveva 85 anni e probabilmente una caduta in casa le è stata fatale. Il ballerino era molto legato alla nonna che di recente aveva menzionato durante un’intervista a Che tempo che fa. De Martino aveva confessato che sua nonna era una fan di Fabio Fazio e riteneva che la partecipazione a quel programma fosse per il nipote un segnale del successo.

Sia Fabio Fazio che Luciana Littizzetto, dopo questo racconto, avevano salutato con affetto in diretta la nonna di Stefano, ironizzando anche sul fatto che questa ospitata doveva essere avvenuta già da tempo ma Stefano De Martino aveva sempre qualcosa di meglio da fare.















Stefano De Martino aveva coinvolto la nonna anche in alcuni video postato sui social in cui le chiedeva di annunciare l'appuntamento con le sue trasmissioni e le sue ospitate in televisione, facendo anche un appello al pubblico. "Mi raccomando, seguitelo", diceva nonna Elisa in uno dei video girati con il nipote.















Ora la nonna non c'è più e Stefano De Martino si è chiuso nel silenzio per rielaborare il lutto. Infatti il ballerino non ha mai fatto mistero di essere legato alla sua famiglia e in particolare alla sua nonna. Lo ha rivelato in diverse interviste, spiegando alcuni aneddoti della sua vita familiare: è con lei che Stefano ha trascorso la sua infanzia nel bar di famiglia e sempre con lei aveva condiviso tutte le tappe dall'adolescenza al grande successo. La nonna di Stefano De Martino era anche comparsa nel documentario televisivo, trasmesso dal canale Real Time, nel quale aveva ripercorso tutti i periodi della sua vita.









Nelle ultime ore Stefano De Martino ha voluto ugualmente dedicare un messaggio ai tanti fan che lo hanno sostenuto in questo momento difficile. Sempre sui social ha rotto il silenzio e ha postato un messaggio all’interno delle Stories di Instagram con la sola scritta: “Grazie”. Un messaggio semplice e conciso con cui ha voluto ringraziare tutti coloro che gli sono stati vicino in queste ore. Insomma il 2021 a livello personale è iniziato in maniera terribile per Stefano De Martino che stava vivendo il successo dopo l’apparizione nella fiction di Elena Sofia Ricci ‘Che Dio ci aiuti 6’ e dopo gli ottimi risultati riscossi da ‘Stasera tutto è possibile’.