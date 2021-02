Chiara Ferragni è una delle fashion blogger e delle influencer più seguite al mondo. The Blonde Salad, il suo storico blog, oggi non è solo un semplice sitodedicato alla moda, ma è anche un punto di riferimento nel settore fashion, che negli anni ha portato la Ferragni a collaborare con i più noti e prestigiosi brand consacrandola influencer e fashion blogger per eccellenza.

Nel 2011 Vogue la incorona Blogger of the Moment, con oltre 1 milioni di visite sul blog e da quel momento l'ascesa è inarrestabile. Nel 2015 è stata oggetto di un caso di studio della Harvard Business School, mentre nel 2016 è diventata global ambassador di Pantene, testimonial di Amazon Moda e ha posato per l'edizione statunitense di Vanity Fair. Nel 2016 Forbes l'ha inserita nella lista "30 Under 30 Europe: The Arts" e quest'anno l'ha definita l'influencer di moda più importante al mondo.















Il patrimonio di Chiara Ferragni si aggira intorno ai 10 milioni di euro; oggi la sua azienda conta 25 dipendenti e gestisce un e-commerce tutto suo. Una storia di successo. Mamma di Leone e moglie del rapper Fedez – i due sono in attesa della seconda figlia – Chiara Ferragni ha un seguito impressionate sui social, dove pubblica scene di vita quotidiana e la sua bellissima famiglia. In queste ore Ferragni ha voluto condividere con i suoi followers di Instagram la sua nuova messa in piega.















Una foto come tante altre. Niente di nuovo, insomma, se non fosse per la didascalia scelta per lo scatto. La didascalia sotto la foto era: "Best blow-dry", che in italiano si traduce con "la miglior messa in piega", ma per un errore la frase scelta dall'imprenditrice digitale per commentare la foto ha preso una piega decisamente hot. Come mostrato poco dopo nelle Instagram Stories, infatti, Chiara Ferragni ha mostrato la traduzione della app: "Il miglior pom***".









Un errore del sistema di intelligenza artificiale che offre la traduzione istantanea dei testi dei post della famosa applicazione. In tanti si sono affrettati a commentare il post: “Ma la traduzione?”, “Il traduttore è impazzito, clicca”, “Fate la traduzione… muoio”, “Instagram dovrebbe lavorare meglio sulle traduzioni”.

