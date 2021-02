I fan di UeD non hanno certamente dimenticato Giovanna Abate e, anzi, continuano a seguire la sua vita sui canali social. Nel programma di Maria De Filippi Giovanna è stata prima corteggiatrice, poi tronista ma non ha avuto il lieto fine che sperava all’interno del dating show di Canale 5. Inizialmente è approdata in trasmissione come corteggiatrice di Giulio Raselli, che poi ha scelto di iniziare una relazione con Giulia D’Urso.

Dopo la non-scelta, è arrivata però la proposta di Maria, che ha dato un’altra opportunità a Giovanna, desiderosa di trovare l’uomo per lei. Ma anche con questa esperienza non è riuscita a creare la relazione dei suoi sogni. Con Sammy Hassan, il corteggiatore da lei scelto, la storia non è durata molto. (Continua dopo la foto)















Anzi, per Giovanna Abate non sarebbe mai neanche iniziata. I due non si sono lasciati bene, tanto che anche successivamente in studio hanno avuto un confronto acceso. Ma arriviamo a oggi. Come detto, i fan continuano a sostenere l’ex tronista e, nemmeno a dirlo, sono curiosissimi su ciò che accade nella sua vita, anche sentimentale ovvio. E lei nelle recenti Storie di Instagram ha provato a saziare la curiosità dei follower. (Continua dopo la foto)















Molti devono averle chiesto se in questi mesi si è sottoposta a dei ritocchini ma non è così come spiega Giovanna nelle Storie. Su Instagram ha infatti precisato di non aver fatto il filler alle labbra, il naso e neanche il seno. Non è contro la chirurgia estetica e non ha escluso che in futuro potrebbe anche lei ricorrere ai ritocchini, senza però esagerare. (Continua dopo le foto)











Immancabili, poi, le domande sulla sua vita amorosa e, sorpresa, l’ex tronista ha rivelato che in effetti qualcuno nella sua testa c’è. Non ha detto di chi si tratta, ma sempre nei video ha fatto intendere che al momento sta frequentando qualcuno. C’è qualcuno nella sua vita, ma dalle sue parole proprio che non sia nata una vera love story. E infatti ha poi aggiunto che il 14 febbraio non festeggerà la festa di San Valentino ma aspetterà il giorno successivo, San Faustino, che è dedicato ai single.

