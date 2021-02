“Ti sei rovinata!”. Raffaella Fico, fan sconvolti per la nuova foto. Per molti è “irriconoscibile”

Raffaella Fico ha da poco partecipato a Tiki Taka, la trasmissione condotta da Piero Chiambretti. E ha nuovamente parlato di una sua vecchia storia d’amore, quella con Cristiano Ronaldo. Una liaison durata qualche mese e risalente a oltre dieci anni fa, quando il calciatore giocava ancora al Manchester United mentre la modella muoveva i primi passi nel mondo dello spettacolo.

Ha assicurato che durante la loro frequentazione il portoghese è sempre stato un galantuomo. “È stato gentile, mi ha corteggiata. All’epoca non sapevo nemmeno chi fosse, io ero una ragazzina di ventun anni”, ha confidato la modella a Piero Chiambretti. “Io al posto di Georgina Rodriguez ora? Non l’ho mai pensato, non è una cosa che mi affascina”, ha aggiunto. (Continua dopo la foto)















In occasione dei suoi 33 anni ha detto di essere single e lo ha confermato in un’intervista a Un giorno da pecora su Radio1: “Non sono fidanzata, avevo solo una conoscenza, una frequentazione. Sono single”. La showgirl napoletana pare però non dimenticare Mario Balotelli, il calciatore nonché padre di sua figlia Pia che oggi ha 8 anni: “Faccio 33 anni, non ho ricevuto auguri inaspettati. Però qualcuno ancora non me li ha fatti”, ha detto alludendo appunto all’attaccante del Monza. “Ma sono sicura che me li farà a breve, è una data che Mario tiene a mente”. (Continua dopo la foto)















Nelle ultime ore si è fatta immortalare su Instagram in pose provocanti e sexy. Agli attenti follower non sono sfuggiti alcuni particolari. Si tratta dei troppi ritocchini. Leggendo i commenti pare che a Raffaella Fico sia un po’ sfuggita la mano. “Che bisogno ce n’era, bella come sei”. E ancora: “Già eri rifatta prima, hai due labbra che somigliano a dei gommoni. Erano proprio necessari questi nuovi interventi? Sei irriconoscibile”. Le critiche proseguono: “Eri così bella… Ora un mostro”, le scrive un utente mentre un altro le fa eco: “Fai paura”, “Mamma mia come ti sei rovinata”, “Possibile che non capiscano che la chirurgia estetica rovini i lineamenti?”. (Continua dopo la foto)









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ficoraffaella (@ficoraffaella)

Raffaella Fico non ha mai fatto mistero di essere passata dal chirurgo estetico. “Sì, mi sono rifatta. L’unica cosa che ho ritoccato è il seno. Le foto che pubblico sono un po’ modificate e poi c’è il make up. Mi attaccano sempre sui social, in qualsiasi foto che io pubblico. Ricevo solo critiche gratuite. A volte mi innervosisco, altre volte ci rimango male perché sono commenti molto pesanti, ma poi tutto passa. Quando sei un personaggio pubblico è un rischio che devi correre”, aveva commentato a Storie Italiane da Eleonora Daniele.

