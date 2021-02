La super diva ha voluto mandare un forte e chiaro segnale di body positive a tutti i suoi follower di Instagram. Come ha fatto? Si è servita di una semplicissima fotografia. Una volta postata non ci sono stati più dubbi: lei è bellissima comunque.

Incredibile pensare come solo una foto delle proprie smagliature, se si è un volto noto del mondo dello spettacolo, possa avere un effetto così impattante sui social. Nell’era in cui le donne puntano a piacersi, piuttosto che a piacere, le smagliature nono sono nient’altro che un simbolo. La nostra super vip ne va addirittura fiera… (Continua dopo le foto)





























Lei ha 36 anni, più di 128Milioni di follower su Instagram e una dolcissima figlia di quasi 3 anni… L’avete riconosciuta? Fa parte di una delle famiglie più conosciute del pianeta, meglio noti come i veri Reali d’America. Ebbene, stiamo parlando di Khloé Kardashian, da sempre bersaglio di numerose critiche riguardo la sua immagine. Il ricorso alla chirurgia plastica e l’eccessivo uso di photoshop l’hanno resa diverse volte irriconoscibile agli occhi dei suoi fan, ma oggi qualcosa sembra abbia cominciato a cambiare. La ricchissima imprenditrice ha scelto di mostrare parte del suo corpo senza alcun filtro: un primo piano delle sue smagliature mentre indossa solo un bikini. Nella foto Khloé Kardashian è tutta ricoperta di sabbia, ma in controluce è possibile intravedere quei comunissimi inestetismi della pelle. (Continua dopo le foto)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Khloé Kardashian (@khloekardashian)









Le smagliature continuano a creare a molte donne non pochi disagi. Questa la didascalia che accompagna la foto: “Mi piacciono le mie ‘righe'”. Sicuramente uno step fondamentale per la conduttrice che da anni lotta con il suo corpo per raggiungere l’ideale di forma fisica delle sue note sorelle. Le va riconosciuto come un traguardo importante, soprattutto considerato che Khloé Kardashian sta pensando di avere il secondo baby, dopo aver recuperato la serenità col compagno Tristan Thompston. Qualche fa ha commentato il post della foto senza filtri con un bel: “Adesso sì che sei una vera mamma”.

“Abbiamo fatto l’amore, è stato bravissimo”. GF Vip, Dayane Mello la strana ‘notte a luci rosse’. È lei a dire tutto agli altri nella casa