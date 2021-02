Manca poco al grande ritorno in tv di Ilary Blasi. Dopo mesi di assenza dal piccolo schermo ma non certo da Instagram la conduttrice romana che ha lasciato il GF Vip a Alfonso Signorini è pronta a prendersi un altro reality seguitissimo di Mediaset: L’Isola dei Famosi. L’avventura dei naufraghi vip partirà ufficialmente il prossimo 8 marzo e a quanto pare ci sarà una inviata donna che tra l’altro ha già partecipato al GF Vip.

Stiamo parlando di Elenoire Casalegno. L’indiscrezione arriva dal sito Tv Blog che sembra sottoscrivere l’ufficialità della notizia. L’attrice e presentatrice potrebbe quindi essere l’inviata della prossima edizione dell’Isola. Tornando a Ilary, certamente la signora Totti non ha fatto sentire la sua mancanza al pubblico social, che non vede l’ora di rivederla in un programma televisivo. (Continua dopo la foto)















Siamo sicuri che a ogni puntata l’attenzione dei fan sarà concentrata anche sui look che Ilary Blasi sfoggerà in studio. La bionda presentatrice è infatti un’appassionata di moda e di firme e proprio in questi ultimi sta regalando ai follower di Instagram degli outfit pazzeschi che fanno sognare a occhi aperti tutte le fashion victim. Naturalmente parliamo di capi off limits per molti portafogli. (Continua dopo la foto)















Solo qualche giorno fa Ilary aveva mostrato il suo ultimo acquisto di lusso: un paio di ricercatissime slingback color arcobaleno firmate Amina Muadd, la designer che tra le clienti vip vanta star del calibro di Kim Kardashian, Rihanna e Kendall Jenner. Oltre al prezzo da capogiro (oltre 800 euro), aveva fatto caso l’abbinamento a un paio di pantaloni della tuta grigi. (Continua dopo foto e post)









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ilary Blasi (@ilaryblasi)



Sembrano gli stessi pantaloni che Ilary Blasi sfoggia nel nuovo post ma a cui abbina un altro capo “top”: un maglione firmato Chanel in nero decorato con l’iconica doppia C su tutta la silhouette. Si tratta di un capo in cachemire che fa parte infatti della collezione Primavera/Estate 2021 e sul sito ufficiale della Maison viene venduto a 2.420 euro. Alla faccia del look casalingo…

