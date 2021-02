“Non sono io!”. Romina Power è una vera furia: è successo anche a lei

L’arrivo dei social network ha rivoluzionato il mondo della comunicazione. Come ogni innovazione che si rispetti ci sono vantaggi e svantaggi legati ai social. Le possibilità date da questi strumenti sono notevoli, ma i rischi legati al loro utilizzo, o meglio un loro utilizzo improprio, sono altrettanto evidenti. La storia che andiamo a raccontare e che riguarda una vip molto conosciuta lo dimostra.

Con un post Romina Power ha annunciato di aver subito un cosiddetto ‘furto di identità digitale’. Anche l’ex moglie di Al Bano, dunque, è finita nel mirino di utenti senza scrupoli che, dopo aver prelevato dal web foto e immagini della cantante, hanno creato dei falsi profili. Nel pomeriggio di lunedì 1 febbraio Romina ha pubblicato un post in cui segnala ai follower che l’account chiamato “Romina Francesca Power” non è il suo, ma di qualcun altro. (Continua a leggere dopo la foto)















Dal messaggio di Romina Power traspare tutta la sua incredulità: “Questo profilo si sta spacciando per me ! Ma non sono io !! Non so chi sia . This profile is not me. Even though they pretend to be . This is the only Romina Power instagram profile”. Effettivamente, a ben guardare, subito sotto il profilo ‘fake’ c’è scritto: “La pagina è stata fatta il 24/07/2018 😁🌟 Io amo alla follia Romina 😍🍓 Mi firmerò Alessia 🌷💚”. Dunque è chiaro che non si tratti di Romina, ma le tantissime foto della cantante possono trarre in inganno. (Continua a leggere dopo la foto)















Naturalmente tra gli ultimi post pubblicati da Romina Power ce ne sono diversi in cui lo stato d’animo è ben diverso e molto più rilassato rispetto all’ultimo. Domenica, ad esempio, l’ex moglie di Al Bano Carrisi ha condiviso una foto in cui compare passeggia mano nella mano con il figlio Yari sulla spiaggia, in riva al mare. E il messaggio recita: “Aria di mare, aria di sole , aria di Yari ❣️”. Tantissimi, ovviamente, i mi piace, quasi nove mila, e i commenti. (Continua a leggere dopo la foto)









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Romina Power (@rominaspower)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Romina Power (@rominaspower)

Non è la prima volta che a Romina Power succede una cosa del genere. Già nel dicembre del 2018, infatti, sempre sul suo profilo Instagram ufficiale, Romina si era sfogata così per un analogo tentativo di qualcuno che voleva spacciarsi per lei, stavolta su Facebook: “Questo profilo su Facebook non sono io. Qualcuno (con molto tempo da perdere) ha creato un profilo copiando il mio. Io penso che sia meglio essere se stessi. Se no è tempo sprecato”. In quell’occasione, fortunatamente, il ‘malfattore’ era stato smascherato.

