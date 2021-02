Sandra Milo, attrice di punta negli anni ’60, è diventata col tempo una icona di stile, protagonista sia al cinema che a teatro. I capelli biondi, la risata travolgente, le labbra carnose sono da sempre stati i suoi segni distintivi. Ora si fa notare sia nei salotti televisivi, dove non esita a raccontare anche i suoi dettagli più intimi, che sui social. Di recente ha parlato della love story con Alessandro Rorato, imprenditore veneto che ha 37 anni in meno di lei.

Il primo incontro tra i due è avvenuto durante una cena: “Tra di noi è stato un colpo di fulmine – ha raccontato in un’intervista a “Nuovo” – Ci lega un grande amore, ovviamente non fisico. Il sesso tra di noi non può esserci, non mi interessa, non avrebbe senso. Ci siamo visti la prima volta a Venezia durante una cena col presidente della Regione Veneto Luca Zaia e sua moglie Alessandra. Sono rimasta colpita dalle attenzioni che lui mi ha rivolto durante la serata: a tavola mi versava l’acqua, mi ha aperto la portiera dell’auto e mi ha fatto trovare un mazzo di fiori in hotel”. (Continua dopo la foto)















Insomma Sandra Milo sa sempre come far parlare di sé. L’ultima idea l’ha pubblicata sul suo profilo Instagram. Si è presentata ai suoi follower sotto nuove vesti. Non è la prima volta he decide di stupire i fan. È già accaduto con Amuchina l’indovina, presenza fissa sul suo profilo. Ogni volta un accessorio diverso (cappelli, foulard, abiti) per calarsi nella parte. (Continua dopo la foto)















E restando in tema Sandra Milo si è presentata con una parrucca di colore nero corvino con la pettinatura a caschetto. Si dice che quando una donna cambia taglio di capelli vuol dire che è pronta a un cambiamento radicale nella sua vita. In questo caso non c’è alcuna rivoluzione in vista. In questo modo la Milo ha voluto omaggiare per il suo compleanno Mario Forte, un cantante. (Continua dopo la foto)









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sandra Milo (@sandramiloreal)

E si è affidata al suo hair stylist che le ha fornito una parrucca che tanto la fa somigliare a Valentina, celebre personaggio dei fumetti, nata dalla penna di Guido Crepax. Non sono mancati i commenti al video postato da Sandra Milo e in molti hanno apprezzato l’idea della parrucca nera: “Anche nera sta benissimo”, dice un utente, oppure “Stai benissimo con questi capelli”, “Sei una donna speciale”.

