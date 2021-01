Padre e fratello faccia a faccia al GF Vip: la reazione di Nicolò Zenga è immediata. E chiarissima

Di sicuro tra i momenti più intensi della puntata di venerdì 29 gennaio del GF Vip il confronto tra Walter Zenga e il figlio Andrea. C’era dunque attesa per l’incontro padre-figlio che non si parlavano da 14 anni anche perché spesso nella Casa Zenga junior ha raccontato il difficile legame con suo papà e quanto lo faccia soffrire questo distacco.

"Mi hai fatto venire da Dubai, ho grande rispetto di te e di quello che pensi, ma la verità è quella che viene raccontata – ha esordito Walter – Tu dici che non hai ricordi di infanzia, ma io ce li ho. Io ero sempre in giro per il mondo, ma mi assumo le mie responsabilità. Io mi prendo e mie responsabilità e ti dico solo una cosa, quando esci da qua, io ti aspetto perché io ci sono e ci sono sempre stato, ci incontriamo e parliamo da uomo a uomo".















"Forse pretendo qualcosa di troppo, però prima di me, fossi in te, parlerei con Niky, io vorrei ripartire, io non ho mai chiuso le porte a te", ha risposto il gieffino, ma senza ottenere nulla perché suo padre di Nicolò non ha voluto parlare. E quando invece gli ha chiesto: "Ma perché ora? Se non fossi venuto qui lo avresti fatto il primo passo?", Walter ha risposto: "Assolutamente sì".















Di fatto l'ex portiere ha ribattuto sul fatto che pur assumendosi le colpe avrebbe voluto un passo anche da parte del figlio. Ad assistere a questo incontro seppur da casa, ovvio, anche il fratello di Andrea, Nicolò, che attraverso Twitter ha lanciato alcune frecciatine al padre. "Viaggiare in prima… ma avere l'animo da terza classe. Chi vuole capire, capisca", ha scritto durante la diretta.









Rivedendo a mente fredda il confronto di ieri… vorrei dire che il primo cellulare è uscito nel 73.. e quelli funzionano anche a Dubai, Madrid, America, Siria ecc ecc #gfvip #andreazenga #zenga — Nicolò Zenga (@ZengaNicolo) January 30, 2021



Poi, ore dopo, il fratello di Andrea Zenga è intervenuto di nuovo e ha voluto commentare a mente lucida l'incontro col padre al GF Vip: "Rivedendo a mente fredda il confronto di ieri. Vorrei dire che il primo cellulare è uscito nel 73…e quelli funzionano anche a Dubai, Madrid, America, Siria. Ecc. ecc.". Infine ha voluto mostrare tutto il suo supporto a Andrea, definendolo "un grande signore".

